Protekcjonizm - krzyczą ci, którzy nie dorównują polskim firmom

- Tak się składa, że nie ma problemu, by w Polsce sprzedawać czeskie samochody, którymi jeżdżą nasi przedstawiciele handlowi, ale widać problem, gdy używając tych samochodów sprzedajemy polską żywność - mówi Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 24-06-2021, 09:29

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice o protekcjoniźmie

UE jest oparta na swobodzie przepływu towarów i usług, ale co jakiś czas mamy do czynienia z próbami, na szczęście nieudanymi, stworzenia obszarów ograniczonej konkurencji. Trzeba na gruncie unijnego prawa umieć to zwalczać!

"Czeskie półki" - na szczęście okazały się ruchem "pod publiczkę", zracjonalizowanym już na poziomie II Izby czeskiego parlamentu

Czesi krzyczą, bo nie są w stanie dotrzymać kroku dobrym polskim firmom, które działają w dużej skali i oferują towar dobrej jakości w atrakcyjnej cenie.

Przeczytaj cały wywiad: Pawiński, Maspex: weszliśmy w erę podatków sektorowych (wywiad)

Wyniki eksportowe polskiego segmentu rolno-spożywczego pokazują, że - mimo spadku w niektórych kategoriach - nastąpił ogólny wzrost w 2020 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Protekcjonizm - tworzenie obszarów ograniczonej konkurencji

- Branża spożywcza jest naszym wielkim sukcesem. Zaczynaliśmy w 2004 r. od 3,5 mld. euro eksportu, a skończyliśmy 2020 r. na poziomie ponad 34 mld. Generalnie w liczbach wszystko gra, jesteśmy innowacyjni, doinwestowani, wykorzystujemy we właściwy sposób nasze przewagi. UE jest oparta na swobodzie przepływu towarów i usług, ale co jakiś czas mamy do czynienia z próbami, na szczęście nieudanymi, stworzenia obszarów ograniczonej konkurencji np. Francuzi mocno ograniczyli możliwości ekspansji naszego sektora transportowego, a na Słowacji praktycznie zakazano promocji zagranicznej żywności - mówi Krzysztof Pawiński.

Jak podkreśla, trzeba na gruncie unijnego prawa umieć to zwalczać, tworzyć koalicje na poziomie Brukseli.

- Było ostatnio także głośno o resentymencie protekcjonistycznym w Czechach - chodzi o tzw. „czeskie półki” - na szczęście okazało się to ruchem „pod publiczkę”, zracjonalizowanym już na poziomie II Izby czeskiego parlamentu. Dlaczego takie rzeczy się robi? Bo można na tym zbić kapitał polityczny, natomiast jest to z gruntu złe, szkodliwe nawet dla gospodarki, którą ma chronić - podkreśla prezes Maspeksu.

Czeski protekcjonizm - jak reagować?

I przyznaje, że nie wolno nam odpowiadać na takie zaczepki swoimi odwetowymi działaniami.

- Przypomnę, że my też mieliśmy projekt procentowego określenia ilości polskich towarów na półkach. Mamy jedne z najniższych cen w Europie, większość sieci ma ponad 70%, czy 80% polskich produktów, a my robimy ruch legislacyjny, żeby wprowadzić 50%? Tu ewidentnie chodziło nie o to, żeby coś zyskać, ale żeby krzyczeć. Nasza reakcja na czeski projekt była spokojna, wyważona, i sprawa została naprawiona. Nic gorszego, niż odpowiadać w taki sam sposób na podobne działania, dotyczące zresztą mniejszego rynku. Trzeba rozumieć, że Czesi krzyczą, bo nie są w stanie dotrzymać kroku dobrym polskim firmom, które działają w dużej skali i oferują towar dobrej jakości w atrakcyjnej cenie - mówi Pawiński.

I podkreśla, że trzeba działać z rozsądkiem. - Nie możemy reagować na aktywności, które uważamy za bezprawne, w taki sam sposób. Jesteśmy wielkim beneficjentem otwartego rynku, rozwijamy się, powinniśmy być orędownikami najdalej posuniętego liberalizmu w wymianie towarów i usług. Niestety, nie wszyscy podzielają te opinie - mówi.

- Tak się jakoś składa, że nie ma problemu, by w Polsce sprzedawać czeskie samochody, którymi jeżdżą nasi przedstawiciele handlowi, ale widać problem, gdy używając tych samochodów sprzedajemy polską żywność - puentuje Krzysztof Pawiński.