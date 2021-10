Przez wzrost cen nawozów ucierpią mniejsze gospodarstwa

Rosnące ceny nawozów zwiększą koszty produkcji zbóż, jednak spółkom agro z GPW uda się je uwzględnić w wysokich cenach płodów rolnych. W gorszej sytuacji znajdują się mniejsze gospodarstwa, które w przyszłym roku mogą być zmuszone do zmiany struktury zasiewów i borykać się ze spadkiem wydajności upraw.

Autor: PAP Biznes

Data: 22-10-2021, 15:47

Mniejsze gospodarstwa w przyszłym roku mogą być zmuszone do zmiany struktury zasiewów i borykać się ze spadkiem wydajności upraw. fot. Shutterstock

"Ceny nawozów rosną i zdecydowanie ich wartość zwiększy koszty produkcji zbiorów na 2022 r. Należy przy tym uwzględnić, że nawozy mineralne są praktycznie jedyną pozycją w wydatkach, która rośnie w ślad za ceną gazu, podczas gdy ceny ziaren lub środków ochronnych są na zbliżonym poziomie co w 2021 r. Na tej podstawie można szacować, że bezpośrednie wydatki w 2022 r. wzrosną orientacyjnie o 11-14 proc. To dość dużo, ale nie drastycznie, biorąc pod uwagę wysokie ceny zbóż" - poinformowała spółka IMC w komentarzu przesłanym PAP Biznes.



IMC to grupa rolnicza działającą na terenie Ukrainy. Zajmuje się produkcją i magazynowaniem produktów rolnych takich jak kukurydza, pszenica czy słonecznik oraz produkcją mleka.



IMC napisało w odpowiedzi dla PAP Biznes, że ceny nawozów nie przekładają się na wydajność upraw grupy, ze względu na stosowaną technologię upraw.



"Jednak dla mniejszych gospodarstw może być to poważne wyzwanie. Dlatego nie wykluczamy, że drogie nawozy w skali całej Ukrainy doprowadzą do znaczącego spadku wydajności upraw" - podała spółka.



Julia Bereshchenko, dyrektor ds. rozwoju biznesu i relacji inwestorskich Astarty, dodała że rosnące ceny nawozów mogą zmusić mniejsze podmioty z branży rolnej do zmiany struktury zasiewów.



"Rolnicy z mniejszymi zasobami finansowymi - nie Astarta - mogą zdecydować się na uprawę większej ilości soi (która wymaga mniej azotu) kosztem kukurydzy. Powierzchnia upraw odpowiednio się wówczas zmieni" - poinformowała PAP Biznes Bereshchenko.



Astarta specjalizuje się w produkcji cukru, uprawie zbóż, roślin oleistych, bydła i produkcji mleka.

Wzrosną ceny żywności

Wysokie ceny gazu, który jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji nawozów, zmusiły część producentów do zamknięcia lub czasowego ograniczenia mocy wytwórczych amoniaku i nawozów w Europie. Komunikaty w tej sprawie wydały m.in. koncerny Yara, Fertiberia, BASF czy CF Industries.



Fertilizers Europe, stowarzyszenie zrzeszające producentów nawozów mineralnych w Unii Europejskiej, poinformowało na początku października na swojej stronie internetowej, że jeśli sytuacja na rynku gazu będzie się przedłużać, nastąpi spadek produkcji nawozów w Europie i dalsze zaostrzenie sytuacji w branży, co z kolei może wpłynąć negatywnie na przyszłoroczną produkcję rolną.



Analitycy Credit Agricole, w raporcie z 18 października, zwrócili uwagę, że obserwowane obecnie wysokie ceny nawozów to nie tylko efekt rosnących cen gazu, ale także innych czynników popytowo-podażowych.



"(...) gaz ziemny stanowi od 60 proc. do 80 proc. kosztów produkcji nawozów azotowych, co wyjaśnia obserwowany w ostatnich miesiącach gwałtowny wzrost ich cen. Warto jednak zwrócić uwagę, że na rynku pozostałych nawozów mineralnych sytuacja popytowo-podażowa również pozostaje napięta, co w znacznym stopniu wynika z czynników politycznych" - czytamy w raporcie.



"Ceny nawozów potasowych pozostają pod wpływem sankcji nałożonych w 2021 r. przez Unię Europejską oraz USA na Białoruś, która jest jednym z największych producentów nawozów potasowych. Jednocześnie w ostatnich tygodniach napływają kolejne doniesienia medialne wskazujące, że Chiny, będące kluczowym światowym producentem nawozów fosforowych i azotowych, ograniczają ich eksport w celu stabilizacji cen na rynku wewnętrznym. Działania te nasilił obserwowany w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny w tym kraju" - dodano.



W ocenie Credit Agricole, uwzględniając wysokie ceny nawozów oraz globalny charakter szoku, można oczekiwać, że rolnicy na całym świecie będą ograniczać ich stosowanie, co będzie negatywne dla wydajności produkcji roślinnej.



"W efekcie, trudno oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych zapasów zbóż i roślin oleistych. Uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych będzie to oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen. To z kolei oznacza wyższe ceny pasz, a w konsekwencji dalszy wzrost presji kosztowej w przypadku produkcji zwierzęcej" - podali analitycy w raporcie.



"Tym samym obserwowany obecnie wzrost cen nawozów będzie w kolejnych miesiącach oddziaływał w kierunku wzrostu cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj" - dodali.



Na światowych rynkach już obecnie obserwowany jest wzrost cen żywności. We wrześniu globalny indeks cen żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wzrósł do 130 pkt. (o 1,5 proc. mdm i 32,9 proc. rdr.) napędzany głównie drożejącymi cenami zbóż i olejów roślinnych, a także wzrostami cen produktów mlecznych oraz cukru. Stabilny w tym czasie pozostał subindeks cen mięsa. Indeks FAO znalazł się tym samym na najwyższych poziomach od 10 lat.



FAO podało również, że rekordowa produkcja zbóż w 2021 r. będzie niewystarczająca, aby zapobiec spadkowi światowych zapasów.



"Najnowsze informacje FAO wskazują na rekordową produkcję zbóż w wysokości 2.800 mln ton (...) w 2021 r., co stanowi wzrost o 1,1 proc. w stosunku do wyniku z 2020 r. Jednak na tym poziomie produkcja nadal byłaby niższa niż przewidywane wymagania konsumpcyjne w 2021/22 (2.811 mln ton - przyp. PAP Biznes), co doprowadziło do spadku światowych zapasów" - czytamy w komunikacie FAO z 7 października.