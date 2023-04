Ukraińskie zboże musi do żniw zostać wywiezione z Polski; to wymaga rozbudowy infrastruktury transportowej – powiedział w czwartek w Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz; fot. PAP/Radek Pietruszka

Odnosząc się do problemu, który był w środę jednym z tematów rozmów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Mateuszem Morawieckim, Przydacz przypomniał, że zboże transportowane przez Polskę było przeznaczone dla krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zalano polski rynek ukraińskim zbożem

"Niestety system został wykorzystany przez część biznesu do de facto zalania polskiego rynku" - powiedział szef prezydenckiego BPM. "Trzeba nad tym pracować poprzez poprawę infrastruktury i korytarzy transportowych - to zboże musi do żniw wyjechać z Polski - ale też poprzez uszczelnienie granicy, żeby nie mnożna było spekulować" - powiedział.

Zapewnił, że prezydent Andrzej Duda "dołoży tutaj wszelkich starań, choć narzędzia ma przede wszystkim UE". "Ma te narzędzia także polski rząd i na pewno będzie z tych narzędzi korzystał" - dodał Przydacz.

Robert Telus objął tekę ministra rolnictwa

Nawiązując do nominacji Roberta Telusa na stanowisko ministra rolnictwa Przydacz zwrócił uwagę, "tekę ministra rolnictwa i rozwoju wsi obejmuje praktyk rolnictwa, a także doświadczony parlamentarzysta".

Telus, który zastąpił Henryka Kowalczyka, zapewnił w czwartek ścisłe kontrole wwożonych zbóż.