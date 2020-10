PSPO: Biopaliwa i Zielony Ład ważnymi tematami dla nowego ministra rolnictwa

Grzegorz Puda został nowym ministrem rolnictwa i leśnictwa. Portalspozywczy.pl zbiera komentarze branży. Jak wybór Grzegorza Pudy na ministra rolnictwa ocenia Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju?

– Można powiedzieć, że "po owocach poznacie". Nie mieliśmy dotychczas bowiem okazji do bezpośredniej współpracy, ale oczywiście życzymy powodzenia w tym zawsze jakże trudnym wyzwaniu, jakim jest teka ministra rolnictwa i liczymy na dobrą, merytoryczną i konstruktywną współpracę z branżą olejarską i biopaliw na rzecz dalszego rozwoju sektorów przynoszących wymierne korzyści rolnikom i całej gospodarce – mówi Adam Stępień, dyrektor generalny PSPO.

Spytany, jakie największe wyzwania stoją przed nowym ministrem w branży olejarskiej i biopaliw, dyrektor generalny PSPO wymienia m.in. implementację do krajowego prawodawstwa przepisów dyrektywy RED II określającej ścieżkę dalszego rozwoju sektora biopaliw do 2030 roku.

– Skupiając się przede wszystkim na sprawach dotyczących naszej branży, z pewnością wśród kluczowych dla nas wyzwań, na których pilne podjęcie liczymy przez nowego ministra rolnictwa, jest właściwa dla sektora rolniczego implementacja do krajowego prawodawstwa przepisów dyrektywy RED2 określającej ścieżkę dalszego rozwoju sektora biopaliw do 2030 roku, w tym w szczególności maksymalne wykorzystanie w Polsce obecnego limitu (7%) dla biokomponentów z surowców rolnych, ale również potencjalna walka o zniesienie tego obostrzenia w ramach zapowiadanej przez KE rewizji tej dyrektywy. W tym kontekście na pewno liczymy również na pilne podjęcie nowelizacji ustawy o paliwie rolniczym, co jest koniecznością wobec kończącego się właśnie okresu, na który notyfikowano obecny program pomocowy, a co stwarza doskonałą okazję do rozszerzenia programu o promocję wykorzystania biopaliwa B100 w rolnictwie – wymienia Adam Stępień.

– Oczekujemy także pilnej nowelizacji ustawy o funduszach promocji artykułów rolno-spożywczych w zakresie funkcjonalności Funduszu Promocji Roślin Oleistych, jak również uruchomienia efektywnego procesu konsultacyjnego dotyczącego rozwiązań idących za strategią "Od pola do stołu" stanowiącą bardzo istotną dla część Europejskiego Zielonego Ładu. To tylko część z wielu tematów i wyzwań, którymi będziemy się starali zainteresować w najbliższym czasie ministra Pudę z nadzieją na zrozumienie i efektywne działania – dodaje.