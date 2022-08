PSPO: Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie

Autor: AW

Data: 11-08-2022, 12:45

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2022 roku łącznie 1 584 tys. ton rzepaku, a więc niemal dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie 2021 roku (1 591 tys. ton).

Kluczowym odbiorcą polskiej produkcji oleju rzepakowego jest sektor biodiesla; fot. shutterstock

Olej rzepakowy a sektor biodiesla

Kluczowym odbiorcą polskiej produkcji oleju rzepakowego pozostaje niezmiennie sektor biodiesla.

Według danych KOWR tylko w I kwartale br. krajowi wytwórcy estrów zużyli go ponad 229 tys. ton, natomiast w całym sezonie 2021/2022 należy się spodziewać, że rodzimi producenci biodiesla efektywnie zagospodarowali ponad 920 tys. ton oleju rzepakowego.

Produkcja oleju surowego w całym sezonie 2021/2022 wzrosła o 34 tys. tony w porównaniu do 2021 roku osiągając w I połowie br. 642 tys. ton. Z kolei podaż oleju rafinowanego wzrosła do 279 tys. ton wobec 268 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec ubiegłego roku, co wynika nie tylko z większej produkcji oleju surowego, ale jednocześnie sam udział rafinatu w tym okresie wzrósł do 46% wobec średnio 40% notowanych w poprzednich 2 latach.

Na wysokim poziomie utrzymuje się również krajowa podaż białkowych komponentów paszowych z rzepaku. Łącznie członkowie PSPO wyprodukowali w sezonie 2021/2022 1 713 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 155 tys. ton makuchu.

Pomimo różnych perturbacji, z jakimi mieliśmy do czynienia na rynku oleistych w poprzednim sezonie, łączny przerób rzepaku w PSPO został utrzymany na rekordowym poziomie. Wobec rekordowych zbiorów w tym roku nie pozostaje nam nic innego jak tylko zwiększyć przerób nasion w Polsce, co jednak będzie zależne od ostatecznych rozwiązań ustawowych określających popyt na polski biodiesel w 2023 roku. Proponowane bowiem w ostatnim czasie przez Rząd przepisy mogą doprowadzić do ograniczenia przerobu rzepaku porównywalnego do zamknięcia dwóch dużych zakładów w Polsce. Takie działanie w dobie rekordowych żniw negatywnie odbije się na opłacalności całego łańcucha dostaw od producentów rolnych poczynając Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Jak mówi Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO, stowarzyszenie oczekiwało dobrych zbiorów rzepaku, aby mieć zabezpieczenie surowcowe na kolejny sezon.