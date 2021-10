PSPO: Spożycie olejów roślinnych w Polsce systematycznie rośnie

Olej rzepakowy jest podstawowym olejem spożywczym sprzedawanym w kraju i stanowi ok. 86-87% rynku olejów butelkowanych - mówi Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, o problemach branży olejarskiej ; fot. mat. pras

Cena rzepaku

Anna Wrona: portalspozywczy.pl: Jak obecnie kształtują się ceny rzepaku?

Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju: Ceny rzepaku pozostają wysokie i w tym kontekście bardzo atrakcyjne dla producentów. Obecnie jest to nawet 2800-2900 zł/tonę. Utrzymująca się już od dłuższego czasu rekordowo wręcz dobra koniunktura dla rolników jest wypadkową kilku zasadniczych czynników, wśród których nie sposób pominąć światowych notowań ropy naftowej i generalnie surowców energetycznych, słabej złotówki, nieznacznej jedynie zwyżki zbiorów europejskich w porównaniu do słabego ubiegłego sezonu przy jednocześnie bardzo złych zbiorach w Kanadzie, która jest światowym liderem w uprawie rzepaku, więc sytuacja tam ma wręcz kluczowe znaczenie dla światowych cen rzepaku. Wspomnieć także należy w tym kontekście o dobrej sytuacji popytowej na produkty przerobu oleistych nie tylko w UE, ale globalnie, co wpływa na ceny wszystkich roślin oleistych, gdzie dominuje soja. Krajowe ceny rzepaku są pochodną notowań europejskich, a te z kolei uzależnione są od tego, co dzieje się na całym świecie – w sytuacji, w której nie ma taniej soi czy oleju palmowego winduje to ceny rzepaku, choć mimo to wszystkiego nie można jedynie tym tłumaczyć. Z pewnością mamy też bowiem do czynienia z pewnego rodzaju kuriozum, bo skokowego wzrostu notowań z tygodnia na tydzień nie da się tymi wszystkimi nawet czynnikami, jakie wymieniłem, racjonalnie wytłumaczyć.

Cena i spożycie oleju

Jak wpływa to na ceny oleju i innych produktów spożywczych na półkach?

Oczywiście cena surowca zasadniczo wpływa na ceny produktów z nich wytwarzanych i nie inaczej jest w przypadku rzepaku i tłoczonego z niego oleju. Europejskie notowania przekroczyły już barierę 1600 euro za tonę oleju, co oczywiście na dłuższą metę musi się przełożyć także na ceny detaliczne w sklepach. Według ostatnich prognoz ceny olejów roślinnych mogą wzrosnąć w perspektywie do końca tego roku nawet o ok. 8%. Z pewnością stabilizacji sytuacji nie pomaga rekordowa inflacja w Polsce, która dokłada swój efekt do tego zjawiska wzrostu cen. Od początku 2021 roku obserwujemy wzrost cen niemal wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych, więc nie ma szans, aby ominęło to olej rzepakowy.

Jak obecnie wygląda spożycie olejów w Polsce?

Spożycie olejów roślinnych w Polsce bardzo powoli i nieznacznie, ale systematycznie rośnie. Polacy doceniają walory smakowe i zdrowotne oleju rzepakowego, który jest podstawowym olejem spożywczym sprzedawanym w kraju stanowiąc ok. 86-87% rynku olejów butelkowanych. PSPO bardzo aktywnie działa w sferze edukacyjno-promocyjnej, dlatego śmiem twierdzić, że jako organizacja branżowa efektywnie przyczyniamy się do wzmacniania pozycji oleju rzepakowego w strukturze sprzedaży olejów roślinnych w Polsce. Na cele spożywcze przeznacza się w kraju olej pozyskiwany z ok. 1 mln ton rzepaku, co daje jego wolumen ponad 400 tys. ton, z czego ok. 180 mln litrów trafia w butelkach na półki sklepowe.

Branża olejarska

Z jakimi problemami zmaga się obecnie Państwa branża?

Branża olejarska przede wszystkim z dużym niepokojem i troską obserwuje to, co może przynieść producentom rzepaku, a więc naszym dostawcom surowca, Europejski Zielony Ład, w szczególności strategia „Od pola do stołu” zakładająca istotne ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i nawożenia. Gdyby natychmiast i literalnie wprowadzić wszystkie zalecenia tam zawarte, opłacalność produkcji polowej zostałaby w wielu przypadkach podważona, co mogłoby doprowadzić do likwidacji znacznej części upraw. Szczególnie narażony na to będzie właśnie rzepak, którego uprawa jest wymagająca i jako roślina sensytywna wymaga odpowiedniej ochrony przed patogenami. Nie da się również przekonwertować produkcji rzepaku w zakładanej przez Komisję Europejską skali (25%) na uprawy ekologiczne. Warto o tym pamiętać mając na względzie choćby obecną sytuację, o której zaczęliśmy tę rozmowę.