Pszenica konsumpcyjna nawet po 1000 zł/t

Ceny płodów rolnych ponownie wzrosły. Obecnie tona pszenicy konsumpcyjnej wyceniana jest nawet na 1000 zł/t netto/ Serwis farmer.pl sprawdził ceny w skupach.

Tona pszenicy konsumpcyjnej wyceniana jest nawet na 1000 zł/t netto/ fot. shutterstock

Pogoda w dalszym ciągu nie pozwala wjechać rolnikom w pola. Wielu z nich czeka, aż zboża nieco przeschną, by można było przystąpić do ponownego zbioru. Zaistniała sytuacja nie jest obojętna dla krajowego rynku - w wielu punktach skupu dostawy są znikome lub całkowicie wstrzymane, co jest jednym z wielu czynników, który przełożył się na wzrost cen płodów rolnych.

Serwis farmer.pl na postawie wywiadu telefonicznego przedstawia zestawienie cen zbóż z 12 sierpnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto.

De Heus

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 740

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenżyto - 700

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 820

Więcej cen z punktów skupów TUTAJ