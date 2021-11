Pszenica orkisz objęta dopłatą

Objęcie dopłatą materiału siewnego pszenicy orkisz zakłada projekt rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2022 r.

Autor: PAP

Data: 08-11-2021, 18:53

Pszenica orkisz w projekcie rozporządzenia ws. roślin objętych dopłatą /fot. Shutterstock

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłata za siew pszenicy orkisz

Projekt poszerza listę gatunków objętych dopłatą o pszenicę orkisz (Triticum spelta). Jak zaznaczono, umożliwi to ubieganie się producentom rolnym o przyznanie dopłaty, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów produkcji dla gospodarstw rolnych, w których uprawia się ten gatunek.

Rośliny uprawne objęte dopłatą

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów ws. wykazu gatunków roślin uprawnych, "do których materiału siewnego kategorii elitarny przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany" wskazano trzy grupy roślin uprawnych, w przypadku których rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty "do powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany".

Gatunki objęte dopłatami należą do: zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto; roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany rolnicze), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna; ziemniak.

Produkcja orkiszu może być "dobrą alternatywą dla gospodarstw ekologicznych oraz tych, które chcą prowadzić produkcję przyjazną dla środowiska dostarczając społeczeństwu zdrową i bezpieczną żywność" - stwierdzono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dodano, że na europejskim i krajowym rynku zbóż, uprawa gatunku pszenicy orkisz "przeżywa obecnie swój renesans" - wskazano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2022 r.