Purella i La Lorraine zadebiutują z pieczywem z chia w Biedronce

- W najbliższą środę będzie miała miejsce premiera w Biedronce, która jest efektem naszej współpracy z La Lorraine. Firma wybrała nas do stworzenia innowacji w branży pieczywa, dzięki czemu będzie szansa spróbowania bułki z chia pod brandem Purella - mówił podczas sesji inauguracyjnej "Żywność w świecie VUCA: trendy, rynek, prawo" podczas XIV FRSiH Michał Czerwiński, CEO, Purella Superfoods.

Autor: MB; www.portalspozywczy.pl

Data: 08-11-2021, 10:11

Michał Czerwiński, prezes zarządu, Purella Superfoods/ fot. PTWP

Michał Czerwiński mówił podczas sesji inauguracyjnej na FRSiH, że trend wellbeing zyskuje na znaczeniu. - Oczywiście nie opieraliśmy strategii wyłącznie na tym trendzie. Jednak od samego początku nasze marki są fundamentalnie związane ze zdrowiem. Podczas pandemii edukowaliśmy konsumentów wraz z naszymi ekspertami, że niezwykle istotne jest zadbanie o trzy obszary budujące odporność, to: sen, aktywność fizyczna i prozdrowotna dieta. To są filary zdrowego życia - wyliczał Michał Czerwiński.

Purella Superfoods zadebiutuje w Biedronce z pieczywem z chia

Purella jest na rynku jako brand dopiero trzy lata i cieszymy się, że udało się nam zbudować takie postrzeganie marki, które doprowadza nas do takich relacji z tak dużymi brandami jak np. DeLongi/ NutriBullet. Z kolei w najbliższą środę będzie miała miejsce kolejna premiera firmy La Lorraine w Biedronce, która wybrała markę Purella do stworzenia innowacji w branży pieczywa, dzięki czemu będzie szansa spróbowania bułki z chia pod brandem Purella. To są takie sytuacje, która utwierdzają nas, że nasza strategia jest słuszna - dodaje prezes spółki.

