Putin chce ograniczyć eksport zboża z Ukrainy do Europy?

Autor: rp.pl

Data: 07-09-2022, 11:42

Prezydent Rosji ogłosił zamiar omówienia z przywódcą Turcji możliwości ograniczenia eksportu zboża i żywności z Ukrainy do Europy, ponieważ - jak mówił - towary te nie są wysyłane do "krajów najbiedniejszych".

Putin chce ograniczyć eksport zboża z Ukrainy do Europy? Fot. Harold Escalona / Shutterstock.com

Putin na forum gospodarczym we Władywostoku

Władimir Putin zabrał głos na forum gospodarczym we Władywostoku. - Zrobiliśmy wszystko, aby zapewnić, żeby ukraińskie zboże było eksportowane. (...) Zrobiliśmy to wspólnie z Turcją. Jeśli pominiemy Turcję jako kraj pośredniczący, to prawie całe zboże eksportowane z Ukrainy nie jest wysyłane do najbiedniejszych krajów rozwijających się, ale do państw Unii Europejskiej - powiedział na sesji plenarnej rosyjski prezydent.

Ile zboża dla krajów rozwijających się?

Władimir Putin dodał, że "tylko dwa statki z 87" zostały załadowane w ramach Światowego Programu Żywnościowego ONZ, i wyeksportowano za ich pomocą 60 tys. z 2 mln ton żywności.

