Putin gości afrykańskich przywódców. Zboże głównym tematem rozmów

Autor: PAP

Data: 27-07-2023, 17:29

W Petersburgu rozpoczął się w czwartek szczyt Rosja-Afryka, na który przyjechali przywódcy 17 państw z tego kontynentu; na poprzednim takim spotkaniu w 2019 roku pojawiło się ich 45. To część wysiłków Władimira Putina, by zdobyć polityczne wpływy w Afryce, gdzie Kreml wspiera autokratyczne rządy. W tym samym czasie szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba odbywa kolejną podróż po Afryce, by podważać tam wpływy Rosji.

Putin gości afrykańskich przywódców. Zboże głównym tematem rozmów. fot. PAP/EPA