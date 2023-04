RARS na polecenie Kancelaria Premiera oraz wniosek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje skup zboża. Do 14 kwietnia 2023 r.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku w zakresie zakupu zboża – pszenicy konsumpcyjnej, z przeznaczeniem wprowadzenia na rezerwy strategiczne. Przedmiotem prowadzonego rozeznania jest zakup zboża wraz z usługą przechowywania na terenie naszego kraju.

Oferty można składać do 14 kwietnia do godziny 12.00 na stronie zboze.rars.gov.pl" - poinformowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej wyłącznie od polskich producentów

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa dokona sprzedaży na rzecz Agencji pszenicy konsumpcyjnej pochodzącej z upraw prowadzonych na terytorium RP oraz świadczyć będzie usługę przechowania obejmującą magazynowanie. Przedsiębiorca ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanej pszenicy. Pszenica stanowiąca rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia 600 mln zł z rezerwy celowej i na przekazanie tej kwoty na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. "Kwota 600 mln zł jest przewidziana na zakup zboża w ramach rezerw strategicznych" - powiedział w Sejmie prezes RARS Michał Kuczmierowski.

KFP zgodziła się na zmianę w planie finansowym RARS, polegającą na przeznaczeniu kwoty 600 mln zł na wydatki. Komisja we wtorek zgodziła się także na przekazanie 473 tys. zł z rezerwy celowej na zatrudnienie pracowników do całodobowego nadzoru fitosanitarnego na przejściach granicznych z Ukrainą. Jak informował wcześniej wicepremier i były minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, środki mają zostać przeznaczone na skup zbóż - pszenicy i kukurydzy. Jest to element ustaleń, jakie zostały poczynione przez stronę rządową z rolnikami podczas "okrągłego stołu" - informuje PAP.