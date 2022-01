Rekordowe zbiory kukurydzy w Polsce w 2021 r.

Ok. 7,5 mln ton wyniosły w 2021 r. zbiory zbóż w Polsce wobec 6.8 mln ton w ub.r. Polska może stać się w tym roku trzecim producentem kukurydzy w UE (po Rumunii, Francji ) z 11 proc. udziałem w unijnej produkcji - informuje KOWR.

Autor: PAP

Data: 26-01-2022, 08:20

KOWR: Rekordowe zbiory kukurydzy w Polsce w 2021 r. / fot. unsplash

W Polsce kukurydzę zaczęto uprawiać dopiero pod koniec lat 90. dwudziestego wieku, wówczas uprawa jej zajmowała ok. 100 tys. ha. W ostatnich siedmiu latach (2013-2019) powierzchnia uprawy kształtowała się na poziomie 0,6-0,7 mln ha, a zbiory wynosiły około 4 mln ton - informuje Wydział Analiz Rynkowych Biura Analiz i Strategii KOWR.

W 2020 r. powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wzrosła do ponad 0,9 mln ha, co przy dobrych plonach umożliwiło zebranie 6,8 mln ton tego zboża. Według ARiMR, kukurydzą (łącznie na kiszonkę i na ziarno) w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, o 21 proc. więcej niż w 2020 r. Powierzchnia zasiewów kukurydzy na ziarno w 2021 r. (według GUS) wyniosła blisko 1 mln ha i była o 5,5 proc. większa niż przed rokiem, co przełożyło się na znaczący wzrost zbiorów.

Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim (20 proc. powierzchni zasiewów w 2020 r.), kujawsko-pomorskim (14 proc.),mazowieckim (11proc.) i dolnośląskim (10 proc.).

Zbiory kukurydzy w Polsce na ogół przekraczają zapotrzebowanie rynku wewnętrznego, co umożliwia eksport nadwyżek tego zboża. Polska od sezonu 2016/2017 eksportowała po około 1,0-1,4 mln ton ziarna kukurydzy. W sezonie 2020/2021 (od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.) wywóz kukurydzy był rekordowy i osiągnął ponad 1,9 mln ton.

Polska sprzedaje kukurydzę przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej (UE -27- 89 proc. eksportu tego ziarna). Największym odbiorcą ziarna kukurydzy były Niemcy, gdzie trafiło blisko 1,1 mln ton (55 proc. wolumenu eksportu tego ziarna). Zboże to eksportowano też m.in. do Niderlandów, Danii, a poza UE do Wielkiej Brytanii. W okresie lipiec-listopad 2021 r. z Polski wyeksportowano 883 tys. ton ziarna kukurydzy, o 68 proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Import kukurydzy na ogół nie przekracza 0,5 mln ton.

W sezonie 2020/2021 wyniósł on 348 tys. ton wobec 337 tys. ton w poprzednim sezonie. W okresie lipiec-listopad 2021 r. do kraju przywieziono 80 tys. ton ziarna kukurydzy, o 59 proc. mniej niż w tym samym okresie sezonu 2020/2021. Kukurydzę do Polski sprowadzano głównie z krajów UE: Czech, Słowacji, Węgier i Argentyny.

Kukurydza wykorzystywana jest przede wszystkim jako zboże paszowe i jest cennym komponentem mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt.

Przewiduje się, że światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2021/2022 będą rekordowe i wyniosą 1,2 mld ton (wobec 1,1 mld ton w roku gospodarczym 2020/2021,tj. wzrost o 7,5 proc.) - przede wszystkim dzięki lepszym wynikom produkcji kukurydzy uzyskanym w Brazylii (o 32 proc.), na Ukrainie (o 39 proc.).

Największym producentem kukurydzy pozostają Stany Zjednoczone. Kolejne miejsca zajmują Chiny i Brazylia. Zbiory w UE stanowić będą około 6 proc. światowej produkcji. KE szacuje, że w 2021 r, mogą one wynieść 70 mln ton tj. będą o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Według Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), głównym importerem kukurydzy pozostaną Chiny, które na rynkach zagranicznych prawdopodobnie zakupią około 26 mln ton tego ziarna. Znacznymi nabywcami będą również: Meksyk, Japonia, Korea Południowa, Wietnam, a także Unia Europejska