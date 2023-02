Zdaniem Marcina Zielińskiego, dyrektora ds. rozwoju/Business Development Director w spółce Makarony Polskie, producenci makaronów będą rozwijać się w kierunku produkcji żywności funkcjonalnej.

Branża makaronowa nie jest tak skomplikowana jak inne branże gospodarki, ponieważ produkt jest prosty, ale jak zawsze pojawiają się nowe innowacyjne formy w zakresie żywności funkcjonalnej. Pomimo poszukiwania przez klientów tanich produktów, to jest grupa konsumentów, która nie reaguje na zmiany sytuacji gospodarczej i nie ogranicza swoich potrzeb. Przykładem są np. makarony funkcjonalne, takie jak: razowe, orkiszowe, żytnie, z roślin strączkowych czy dedykowane cukrzykom, osobom z problemami kardiologicznych czy dbających o sylwetkę. Ten rynek jest co prawdą niszą, ale po pierwsze wzrasta świadomość konsumentów, a po drugie rozwój cywilizacji wiąże się ze wzrostem chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca czy miażdżyca i konsumenci będą poszukiwać podstawowych produktów żywnościowych, które im pomogą. Tego typu żywność będzie coraz szerzej rozwijać się na rynku i tutaj upatrywałbym największych innowacji - ocenił Marcin Zieliński.

Jak dodał Marcin Zieliński, w 2023 roku producenci makaronów będą dalej poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, które pomogą im produkować makaron taniej i efektywniej.

Producenci makaronów będą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań pozwalających im produkować taniej i efektywniej makaron, ale ten proces jest bardziej złożony i wymaga współdziałania z innymi kontrahentami. Robotyzacja i cyfryzacja firm to jest wyzwanie również dla branży makaronowej i tutaj myślę, że firmy będą poszukiwały nowszych rozwiązań, które dadzą im przewagę nad konkurencją. W tym zakresie jesteśmy cały czas na początku drogi, być może mamy większą szansę przeskoczyć od razu na wyższy poziom. Na pewno jest to wyzwanie, ale bez rozwoju procesów cyfrowych i wprowadzenia automatyzacji lub robotyzacji przy wzrastających kosztach pracy i braku ludzi do prostych ręcznych prac, będzie niezwykle trudne zapanować na kosztami produkcji - wyjaśnił dyrektor ds. rozwoju/Business Development Director w spółce Makarony Polskie.