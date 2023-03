Janusz Wojciechowski zapytany w poniedziałek w Studiu PAP, kiedy zostanie uruchomiona pomoc unijna dla rolników najbardziej poszkodowanych nadmiarowym importem zbóż z Ukrainy, odpowiedział, że jest to kwestia dni.

Przygotowałem uruchomienie tzw. rezerwy kryzysowej, która jest przewidziana w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej. Ta rezerwa jest przekazywana krajom członkowskim i to one decydują o tym, jakim rolnikom, na jakich warunkach tej pomocy udzielić

Pomoc ma być przeznaczona dla krajów, w których zwiększony import zboża z Ukrainy zaburzył funkcjonowanie rynku. Są wśród nich Polska, Rumunia i Bułgaria. Największa pomoc ma zostać przeznaczona dla Polski.

Do dyspozycji jest kwota 30 milionów euro z możliwością powiększenia jej z budżetu krajowego. Przy czym to pomoc niezależna od tej, którą już polski rząd uruchamia w postaci dopłat do sprzedanego zboża

- przekazał polityk.