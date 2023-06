Zboża

Rolnicy zostali ze zbożem w magazynach. Czy będzie miejsce na zbiory z tegorocznych żniw?

Autor: Rzeczpospolita

Data: 05-06-2023, 12:00

Do lipca z Polski miało wyjechać ok. 4 mln ton zbóż, które od ubiegłego roku zalegają w magazynach i silosach, by zrobić miejsce na zbiory z tegorocznych żniw. Jak ustaliła Rzeczpospolita, w ciągu miesiąca udało się wyeksportować zaledwie 800 tys. ton.