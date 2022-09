Rosja przedłuża zakas eksportu rzepaku

- Rosja zamknie eksport rzepaku w nowym sezonie 2022/2023. Nawet spodziewając się rekordowych zbiorów – informuje UkrAgroConsult.

Rosja przedłuża zakas eksportu rzepaku /fot. Shutterstock

Wcześniejsze ograniczenia eksportu rzepaku z Rosji

Przypominamy, że w latach 2021/2022 wywóz rzepaku poza obszar Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) był ograniczony cłem w wysokości 30 proc. (obowiązującym od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) Wprowadzono też zakaz wywozu rzepaku poza obszar EUG, który obowiązywał od 1 kwietnia 2022 do 31 sierpnia 2022. Teraz okazuje się, że został on przedłużony do końca lutego 2023 r.

Dalsze regulacje eksportu Rosji

Jak podaje UkrAgroConsult, powodem jest zmniejszenie eksportu rzepaku, ograniczenie wzrostu cen krajowych oraz zaopatrzenie producentów pasz dla zwierząt gospodarskich w śrutę wyprodukowaną w kraju.

Co ciekawe, w efekcie eksport rzepaku spadł w sezonie 2021/2022 prawie dwukrotnie.

W sezonie 2022/2023 Rosja planuje kontynuować regulację eksportu. Wprowadza zakaz eksportu rzepaku poza EUG (do 28 lutego 2023 r.) i podatek od eksportu rzepaku poza EUG – 30 proc. (do 31.08.2023 r.).