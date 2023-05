Zboża

Rosja zwiększa eksport zboża do UE, ale udział jest niewielki

Autor: PAP

Data: 12-05-2023, 15:46

Rosja zwiększa swój eksport zboża do krajów UE, ale udział jest niewielki, to ok. milion ton. Rosja korzysta z tego, że żywność jest wyjęta spod sankcji - powiedział w piątek w Studiu PAP unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Rosja zwiększa eksport zboża do UE /fot.PAP