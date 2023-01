- 27 stycznia minie 6 lat odkąd wystartowałyśmy z marką Helpa Czary Mamy. Od małej firmy prowadzonej przez dwa małżeństwa - do firmy zatrudniającej wiele osób, lecz nadal z rodzinną atmosferą - mówi Anna Różyk.

PRZECZYTAJ DUŻY WYWIAD: Helpa: od pomysłu na żywnienie własnych dzieci do sprzedaży setek tysięcy sztuk kaszek

Pomysł na stworzenie kaszek do gotowania powstał kiedy lekarka Aleksandra Budzowska i Anna Różyk - dietetyczka - założycielki firmy Helpa - miały pierwsze dzieci. Chciały one połączyć kompetencje i stworzyć coś zawodowo razem.

Jak podkreśla nasza rozmówczyni, na początku mała rodzinna firma - bo od początku pani Anna i pani Aleksandra prowadziły ją razem z mężami - produkowała kaszki w setkach sztuk. Teraz są to setki tysięcy.

- Dopasowujemy nasze moce produkcyjne do wciąż rosnącego zainteresowania i współpracujemy z wieloma certyfikowanymi zakładami, by sprostać zapotrzebowaniu klientów. Pakujemy kaszki z dbałością o każdy szczegół, kontrolując każdy etap produkcyjny. Od samego początku postawiłyśmy na ekologię, bo wiąże się to i z wysoką jakością surowca i z wysokim poziomem kontroli na każdym etapie. Nie mamy własnego zakładu produkcyjnego, ale działamy we współpracy z zaufanymi certyfikowanymi pakowalniami - tłumaczy.