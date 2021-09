Rusza kampania promująca spożywanie pieczywa

Pod hasłem "Łączy nas coś dobrego” rusza ogólnopolska kampania promująca spożywanie pieczywa. W kampanię włączyła się Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka, psychodietetyczka kliniczna, autorka książek i poradników z zakresu zdrowego odżywiania.

Autor: materiał prasowy

Data: 28-09-2021, 12:10

„Łączy nas coś dobrego” – rusza ogólnopolska kampania promująca spożywanie pieczywa

Kampania bazuje na wyjaśnieniu procesu powstawania pieczywa dostępnego prosto z pieca, w miejscu zakupu – tego, jak wygląda jego produkcja, począwszy od uprawy zboża na polu, przez zastosowanie tradycyjnych składników i receptur, aż do relacji rodziny, którą to pieczywo łączy przy wspólnym stole. Inicjatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów Pieczywa.

Oprócz spotu, obecności w kanałach social media i działań digitalowych w ramach kampanii powstał również e-book edukacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym, pod tytułem „Bułka i spółka”. Ma on na celu przybliżyć im tematykę zdrowego odżywiania oraz wprowadzić najmłodszych do świata pieczywa. E-book zawiera scenariusze zajęć i atrakcyjne graficznie materiały edukacyjne, a można go pobrać ze strony internetowej kampanii.

Spożywanie pieczywa

Jak zaznaczono, wokół codziennego spożywania pieczywa narosło wiele mitów, które są rozpowszechniane i powielane, przez co konsumpcja wyrobów piekarniczych spada. Istotnym elementem kampanii jest zatem docieranie do odbiorców bazując na faktach i merytorycznej wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia, nad czym czuwa ekspertka kampanii, Katarzyna Błażejewska-Stuhr dietetyczka, psychodietetyczka kliniczna, autorka książek i poradników z zakresu zdrowego odżywiania.

- Pieczywo, obok kasz i razowego makaronu, stanowi cenne źródło węglowodanów złożonych oraz mikro- i makroelementów. Spożywając regularnie w ciągu dnia produkty zbożowe unikamy wahań poziomu glukozy we krwi oraz napadów głodu. Wybierając pieczywo warto jednak pamiętać, aby w tej kategorii stawiać na produkty wysokiej jakości i pełne składników odżywczych, które mają pozytywny wpływ na organizm i nasze samopoczucie - mówi Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Pieczywo elementem diety

Zgodnie z zasadami zbilansowanej diety produkty zbożowe, w tym pieczywo, powinny stanowić jedną czwartą spożywanych przez nas produktów. Minimum jest codzienne spożywanie 90 gramów pieczywa, zamiennie z kaszami lub razowym makaronem, a Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zaleca regularną konsumpcję produktów zbożowych jako elementu każdego posiłku. W przekazie kampanii w sposób szczególny podkreślane jest, że pieczywo kupowane w dyskoncie czy supermarkecie jest tak samo zdrowe, jak to wypiekane metodą rzemieślniczą.

- Zamrażanie pieczywa to naturalny proces i jednocześnie jedna z najstarszych metod przechowywania żywności. Dzięki niej kupując wyroby wypiekane w sklepie, możemy cieszyć się świeżym, często jeszcze ciepłym i chrupiącym chlebem czy bułkami, które jednocześnie zachowują swoje właściwości odżywcze - dodaje Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Pieczywa zaznaczają również, że pieczywo produkowane w technologii do wypieku ma jeszcze jedną, ważną zaletę - pozwala znacznie ograniczyć marnowanie żywności. Po wstępnym wypieczeniu do 80% i zamrożeniu za pomocą zimnego powietrza, może być ono przechowywane bez utraty wartości odżywczych. W praktyce oznacza to, że końcowy wypiek, w miejscu sprzedaży, wykonywany jest dopiero w momencie, kiedy zabraknie wypieczonych wcześniej produktów. Takie pieczywo ma zatem swój udział w promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji.

Kampania potrwa osiem miesięcy, do końca maja 2022 roku. Za strategię komunikacji, koncepcję kreatywną, stworzenie kreacji digital, prowadzenie profilu na Facebook’u oraz działania z zakresu public relations odpowiada agencja 19 Południk. Spot kampanii został zrealizowany przez dom produkcyjny Pink Media, a za kampanię digital odpowiada agencja mediowa Grandes Ideas.