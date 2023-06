Zboża

Ruszyły nabory wniosków na dopłaty do zboża

Autor: PAP

Data: 14-06-2023, 17:12

Nabory wniosków na dopłaty do zboża sprzedanego od 14 kwietnia do 30 czerwca oraz nabory wniosków na dopłaty do nawozów zostały uruchomione, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od poniedziałku - poinformował podczas środowej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus.

Rząd uruchomił nabór wniosków na dopłaty do zboża sprzedanego od 14 kwietnia do 30 czerwca . / fot. PTWP