Rynek pieczywa wróci do sytuacji sprzed pandemii dopiero w 2025

W najbliższym czasie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, rosnąć będą ceny pieczywa. Nie tylko cena mąki ma tutaj znaczenie. Widzimy skokowy wzrost cen pozostałych surowców, palet, opakowań, energii czy kosztów pracy – mówi Artur Starek, dyrektor generalny La Lorraine Polska.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 13-09-2021, 12:12

Artur Starek, dyrektor generalny La Lorraine Polska o rynku pieczywa. fot. mat. pras.

Anna Wrona, portalspozywczy.pl: Jak tegoroczne zbiory zbóż przełożą się na ceny mąki i pieczywa?

Artur Starek, Dyrektor Generalny La Lorraine Polska: Jesteśmy w momencie, gdy żniwa praktycznie dobiegają końca, a specyfika obecnych zbiorów objawia się m.in. w znacznej niejednorodności pod względem jakościowym. Szczególnie istotnym aspektem jest zauważalne zróżnicowanie pomiędzy regionami/ w różnych częściach kraju, co z jednej strony może windować ceny w kilku najbardziej żyznych województwach, ale część kraju nie odnotuje aż tak dużych wzrostów. Aby jeszcze szerzej zarysować kontekst tej sytuacji, należy wspomnieć, iż handel ziarnem jest wciąż utrudniony, a także zależny od terminu realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Tym samym rolnicy w dalszym ciągu sprzedają relatywnie niewielkie ilości ziarna na wolnym rynku, licząc na jeszcze wyższe stawki, a zapotrzebowanie strony przetwórców jest znaczne. W jakiej perspektywie utrzyma się taki stan rzeczy? Najpewniej do żniw kukurydzy. Wszystkie te czynniki przekładają się na jeszcze wyższe niż przed rokiem ceny za mąkę a wzrosty szacuje się na kilkadziesiąt procent. W najbliższym czasie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, rosnąć będą ceny pieczywa, choć nie tylko cena mąki ma tutaj znaczenie – widzimy skokowy wzrost cen pozostałych surowców, palet, opakowań, energii czy kosztów pracy.

Jak obecnie wygląda spożycie pieczywa w Polsce?

Z naszej perspektywy obserwujemy spadek konsumpcji pieczywa, choć dynamika uległa pewnemu “spłaszczeniu” w 2019 roku. W ubiegłym roku z kolei, ze względu na pandemię, proces uległ pogłębieniu. Głównymi czynnikami były zarówno praca, jak i nauka zdalna, które niejako wyeliminowały kanapki jako główny składnik drugiego śniadania w domu, a część konsumentów zaczęła wypiekać pieczywo samodzielnie w domu. Inna zaś grupa całkowicie wyeliminowała przekąski słone, a więc pizzeriny czy zapiekanki na rzecz innych, alternatywnych produktów.

Prognozy branży mówią, iż wielkość rynku pieczywa wróci do sytuacji sprzed pandemii dopiero w roku 2025.

Jakie są trendy na rynku pieczywa?

Jeszcze przed pandemią zaobserwowaliśmy 3 globalne trendy. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani swoim zdrowiem i dobrym samopoczuciem. W kategorii pieczywo widoczne jest to w poszukiwaniu produktów z naturalnych składników oraz zawierających zbilansowane dodatki. Drugi można określić mianem „sensory & indulgence”, czyli potrzeby poszukiwania nowych smaków, produktów rzemieślniczych i z segmentu „premium” ze składnikami „super foods”. Trzeci z kolei objawia się wybieraniem przez konsumentów produktów szybkich i łatwych w przygotowaniu bądź konsumpcji „w drodze”, z czego istotnym czynnikiem jest też atrakcyjna cena. Sam covid, poza początkiem pandemii, nie wpłynął na te nastroje w znaczący sposób. Badania pokazują, że konsumenci kupują pieczywo rzadziej, ponieważ rzadziej chodzą do sklepów, choć z pewnością oczekują produktów, które doskonale spełniają ich oczekiwania jakościowe. Ponadto klienci są otwarci na nowe produkty, a przy tym poszukują produktów lokalnych.

Co jest najtrudniejsze obecnie w tym segmencie? Jakie są największe wyzwania dla branży?

Przede wszystkim wcześniej wspomniany wzrost cen surowców i materiałów do produkcji, który nabrał galopującego tempa. Sytuacja jest wyjątkowa i niespotykana od kilku dekad. Pomimo tak dużych wzrostów cen surowców i materiałów do produkcji piekarnie mają duże trudności w zakupie niektórych materiałów do produkcji, występują również przerwy w łańcuchach dostaw. To efekt zwiększonej konsumpcji oraz mniejszych inwestycji w zwiększenie mocy produkcyjnych w pierwszym roku pandemii.

Te czynniki w konsekwencji wymuszają wzrost cen naszych produktów dla klientów i konsumentów. Poprawa efektywności produkcji i redukcja kosztów operacji, które konsekwentnie realizujemy, nie są w aspekcie zmian hiperinflacyjnych wystarczające.

Niestety to nie wszystko. Oprócz bardzo znacznych wzrostów kosztów dochodzą także wyzwania z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników do produkcji.

Równie istotnym, choć nieco odmiennej natury problemem jest negatywny i niesprawiedliwy wizerunek produktów piekarniczych, jako niezdrowych, a tymczasem pieczywo stanowiło i stanowi bardzo ważny element zbilansowanej diety.