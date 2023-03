Zboża

Rząd chce dofinansować transport zboża do nadbałtyckich portów

Autor: PAP

Data: 24-03-2023, 12:38

Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

Rząd chce dofinansować transport zboża do nadbałtyckich portów, fot. shutterstock