Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówił w Radiu Plus o kryzysie na rynku zbożowym. - Potrzebne jest ścisłe badanie jakości zbóż. To, że być może jemy dzisiaj chleb z mąki ze skażonego zboża jest po prostu czymś niepojętym - przyznał.

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec; fot. PAP/Radek Pietruszka

Ukraińskie zboże techniczne w Polsce

"Nic nie dzieje się przypadkiem. Żeby jakiś transport wjechał do Polski, zwłaszcza kilkaset wagonów, a właściwie to kilka tysięcy wagonów, bo tu mówimy o milionach ton zboża do Polski przecież potrzebne są zgody służb państwowych. I to zboże techniczne, które wjechało do Polski, to wjechało za zgodą rządu i to, że nawet w państwowych magazynach państwowe spółki, kontrolowane przez Skarb Państwa, brały udział w rozdysponowaniu tego zboża na terenie Polski jest niepodważalne" - komentował.

Przyznał, że "już na pewno wiadomo, że państwowe spółki pomagały umieszczać to zboże w elewatorach w Polsce, zboże ukraińskie".

Mamy nieoficjalne informacje, mam nadzieję, że one w ciągu najbliższych dni zostaną wyjaśnione, że również państwowe spółki w swoich zbiornikach na zboże, elewatorach magazynują nadal zboże ukraińskie. To nie mogło się odbyć bez zgody rządu - dodał na antenie Radia Plus.

Kryzys na rynku zbóż

Grabiec przedstawił także plan ratowania sytuacji w branży zbożowej.

"Po pierwsze trzeba uruchomić wszystkie te możliwości, wrócić do stołu rozmów z firmami europejskimi, które już rok temu proponowały, że one to zboże ukraińskie zabiorą z polskiej granicy, na własny koszt przetransportują do Afryki, zarabiając przy tym. Po drugie potrzebne jest ścisłe badanie jakości zbóż. To, że być może jemy dzisiaj chleb z mąki ze skażonego zboża jest po prostu czymś niepojętym - mówił w Radiu Plus.

Śledztwo. Zboże techniczne z Ukrainy sprzedane producentom mąki w Polsce

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane największym producentom mąki w kraju jako polskie zboże spożywcze - podała we wtorek "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita" ustaliła, że śledztwo o oszustwo wielkich rozmiarów wszczęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Anna Rębacz cytowana w artykule wskazała, że postępowanie zostało wszczęte w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wartości 1,5 mln zł.

"Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w błąd osób ze spółek zbożowych co do kraju pochodzenia pszenicy" - przekazała prok. Rębacz. Jak dodała, w śledztwie dotąd nie postawiono zarzutów. W artykule wskazano, że od września do listopada 2022 r. firmy kupiły aż 1025 ton pszenicy, nie wiedząc, że pochodzi z Ukrainy.

Jak ustaliła "Rz", pokrzywdzonymi są trzy firmy z grupy największych krajowych młynarni, które kupiły pszenicę deklarowaną jako polska od firm pod Hrubieszowem. A naprawdę sprzedano im ukraińskie zboże, które wjechało do Polski jako techniczne, więc przeznaczone do spalenia lub na pellet.