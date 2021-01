Sante umacnia się na rynku mongolskim

Mongolia uznawana jest za perspektywiczny rynek eksportowy. Szansą dla polskich producentów jest w szczególności sektor FMCG. Duże zapotrzebowanie na importowaną zdrową żywność, suplementy, witaminy, mrożone warzywa i owoce wynika z niewielkiej bazy produkcyjnej lokalnie. Mongołowie kojarzą produkty "Made in Poland" z wysoką europejską jakością. I właśnie tę szansę z pomocą PAIH rok temu wykorzystała firma Sante.

- Współpraca mongolskiej sieci hipermarketów Emart z polską firmą Sante rozpoczęła się pod koniec 2019 roku. Zainicjowali ją eksperci rynkowi PAIH w Ułan Bator. Sieć hipermarketów Emart jest jedną z wiodących w Mongolii. Głównym partnerem w dystrybucji produktów Sante została krótko po tym, jak jej przedstawiciele spotkali się z naszymi firmami podczas PAIH Forum Biznesu. Azjatyccy partnerzy byli pod wrażeniem produktów Sante. I tak polski producent zadebiutował na mongolskim rynku - mówi Katarzyna Jedlińska, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Firma Sante powstała w 1992 roku. Jej oferta obejmująca ponad 200 produktów w kategoriach: płatki śniadaniowe, ciastka i batony zbożowe, kasze, ziarna, batony proteinowe, masło orzechowe, napoje roślinne, pasty i pasztety roślinne, ale także własne nowoczesne fabryki w Polsce, spełniających rygorystyczne normy jakości i bezpieczeństwa potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami - to nie jedyne atuty polskiego producenta. Firma eksportuje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie. Na półki mongolskich sklepów trafiła część z nich.

- Dzięki pomocy PAIH wprowadziliśmy do sieci detalicznej Emart między innymi Granolę, Muesli, Crunchy, ale też ciastka FIT, batony zbożowe Crunchy i batony proteinowe GO ON. Bacznie obserwujemy mongolski rynek produktów spożywczych, ponieważ chcemy budować lojalność tamtejszych konsumentów i dostarczać im coraz więcej zdrowych produktów Sante. W 2021 roku planujemy wprowadzić nowości, które z sukcesem wprowadzaliśmy już na inne rynki, otrzymując przy tym pozytywny odzew naszych partnerów biznesowych i konsumentów. Planujemy dołączenie do oferty napojów roślinnych czy masła orzechowego. Jesteśmy przekonani, że nasza kolejna propozycja spotka się z dużym zainteresowaniem mongolskich konsumentów - wskazuje Piotr Kowalski, Kierownik dz. Eksportu w Sante.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.