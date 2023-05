Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do ustawy dotyczącej rolniczych pożyczek na zakup m.in. nawozów i środków ochrony roślin, a także ułatwień w budowie budynków gospodarczych np. silosów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Senat przyjął ustawę o ułatwieniach w budowie m.in. silosów zbożowych; fot. shutterstock

Senatorowie w czwartek opowiedzieli się w czwartek za przyjęciem bez poprawek noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Za głosowało 95 senatorów, nikt nie głosował przeciw, wstrzymała się jedna osoba.

Ustawa przewiduje, że 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zostanie wpłaconych do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczone na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Budowa silosów bez pozwolenia na budowę

Ponadto nowela przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Pozwolenia na budowę nie będą również wymagały jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Dotyczyć to będzie również obiektów budowalnych służących do przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności do 5 tys. ton usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Inwestycje te zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy.

Ustawa wprowadza także zmiany w przepisach dot. transportu kolejowego w związku z koniecznością realizacji jednego z komponentów KPO, zakładającego zwiększenie dostępności transportowej, a także w związku z potrzebą dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych w kwestii praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. W uzasadnieniu wskazano, że unijne przepisy odnoszą się m.in. do rozwiązań związanych z kwestiami odszkodowań dla pasażerów za spóźnione pociągi, informacji pasażerskiej itp. Zwrócono jednak uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem UE państwa członkowskie mogą zwolnić ze stosowania tego rozporządzenia niektóre kolejowe usługi pasażerskie.