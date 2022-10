Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, ekspert branży piekarniczej w rozmowie z Portalem Spożywczym ocenia aktualne zmiany, jakie w zakresie oferty piekarniczej wdrażają sieci handlowe.

Ekspert zwraca uwagę, że bardzo duży wpływ na ofertę piekarską mają w sklepach koszty energii (piece, mroźnia, oświetlenie regałów), ceny zakupu pieczywa i zapewnienie dostępności produktów.

- Ograniczenie do jednego wypieku porannego może okazać się pomysłem bardzo ryzykownym dla sieci, bo pieczywo popołudniowe będzie złej jakości. W sklepach widać już trwale zmniejszającą się siłę nabywczą kupujących, przez co spada zainteresowanie wyrobami cukierniczymi - mówi.

Piętka obserwuje, że handlowcy cały czas skupiają się na maksymalnie niskich cenach sprzedaży dla 2-3 podstawowych produktów, np.: kajzerki, chleba podstawowego pszenno-żytniego i wybranego dużego chleba rodzinnego.

- Sieci prowadzą na nowo testy wypiekowe, aby w bake-off znaleźć oszczędności. Krótsze programy, mniejsza ilość indeksów, skrócona logistyka i ograniczenie strat produktu na koniec dnia. To wszystko ma duży wpływ na wzrost zainteresowania rynku produktami zafoliowanymi o przedłużonych TPS - mówi.

Ekspert uważa, że sieci handlowe powinny wykorzystywać doświadczenia od naszych sąsiadów, np. z sieci z Czech lub Niemiec.

- Realizują z powodzeniem podział półki z asortymentem zgodnym z potrzebami kupujących w trudnych czasach, według zasady 20/80. Zapełniają półki w 20% produktami dobrej jakości, wyrazistym smaku, charakterystycznym wyglądem i o wyższej marży dla sieci. Produktami, które pozwalają przyciągnąć klientów z zasobniejszym portfelem, często kosztem sklepów firmowych piekarni lokalnych. Pozostałe 80% półki to produkty podstawowe w ekonomicznej cenie. Tutaj powinny pojawić się produkty kojarzące się z ręczną pracą piekarza, np.: zawijańce, snacki, chałki i drożdżówki. Może taka odrobina powrotu do asortymentu piekarskiego popularnego w PRL. Pozwoli to sieciom przyciągnąć klientów szukających „tańszego” pieczywa - dodaje.