Kolejny lokal sieci Skalski Cakes&Cafe rozpoczął swoją działalność w czwartek 24 listopada w Rzeszowie przy ul. Rejtana, a tydzień wcześniej także przy ul. Okulickiego. To kolejna, już ósma placówka otwarta wspólnie z siecią Kaufland. Skalskiego można odwiedzić w Marketach Kaufland w Busko-Zdróju, Stalowej Woli, Ostrowiecu Świętkorzyskim, Sandomierzu, Tarnobrzegu i w Jędrzejowie.

Skalski Cakes&Cafe: Nowy lokal w Kaufland w Rzeszowie; fot. mat. pras.

Skalski&Cafe w Kauflandzie

W piekarnio-cukierni Skalski&Cafe w rzeszowskim Kauflandzie można zaopatrzyć się w wyroby piekarnicze i cukiernicze pochodzące z zakładów należących do istniejącej od kilkudziesięciu lat Piekarni Skalski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Mało który klient wie, że np. kupuje u nas świeże pieczywo, nie mrożone, bez konserwantów i polepszaczy, na zakwasach które sami robimy. W ten sam sposób powstają nasze ciasta, na naturalnych surowcach, bez użycia jakiś półproduktów. Myślę, że mamy się czym pochwalić, a klienci Kaufland w Rzeszowie przyjmą równie entuzjastycznie nasze produkty jak w innych lokalizacjach – mówi Grzegorz Skalski, właściciel marki.

Oprócz tego, w ofercie znajdują się gotowe dania – w tym dietetyczne i wegetariańskie, produkty oraz napoje - ekologiczne i naturalne - od lokalnych producentów, a przede wszystkim wyśmienita kawa, i to pod różnymi postaciami, dla której warto tu usiąść i odpocząć podczas większych zakupów w Galerii Kaufland.

Piekarnia Skalski

Piekarnia Skalski to jedna z najstarszych tego typu rodzinnych firm w regionie świętokrzyskim. Słynie z produkcji kilkudziesięciu rodzajów tradycyjnego pieczywa bez polepszaczy oraz domowych ciast. Świeże wypieki docierają także do sklepów (w tym należących do sieci Carrefour w małych i średnich miejscowościach centralnej i południowej Polski) na terenie trzech województw - świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.