Nie ma żadnych podstaw do wszczęcia takiego postępowania. Dlatego naszym zdaniem ukraińska skarga ws. zboża powinna być definitywnie wycofana, a nie tylko zawieszona – powiedział na antenie RMF24 rzecznik rządu Piotr Müller.

Skarga Ukrainy do WTO powinna być wycofana - uważa rzecznik polskiego rządu/Fot. PAP

Ukraina zawiesiła skargę przeciwko Polsce. Jaki będzie kolejny krok?

Jak poinformował w czwartek wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka, Ukraina zawiesiła skargi przeciwko Polsce, Słowacji i Węgrom w Światowej Organizacji Handlu (WTO) i pracuje nad "całościowym rozwiązaniem" sporu.

O tą kwestię pytany był w piątek rzecznik rządu.

"Ta deklaracja to jest jeden z kroków, który należy uczynić. Ale my docelowo domagamy się wycofania skargi a nie zawieszenia tego postępowania. Bo uważamy, od samego początku, że nie ma żadnych podstaw aby ta skarga była złożona" - skomentował.

Nie ma podstaw prawnych, by składać skargę przeciwko Polsce

Podkreślił, że to jest dobry krok natomiast nie wystarczający na ten moment żeby rozmawiać o kompleksowym uregulowaniu naszych relacji w zakresie rolnictwa. "Chcemy aby ta skarga została wycofana, bo nie ma podstaw faktycznych ani prawnych, żeby tego typu skargi składać przeciwko Polsce" - dodał.

"W porównaniu do tego co było jakiś czas temu, gdzie Ukraina chciała jednostronnie, ponad naszymi głowami, realizować kwestie związane z wymianą handlową w obszarze rolnym, to jest to oczywiście dobry sygnał" - zaznaczył.

Embargo na ukraińskie zboże nie zostanie zniesione

Podkreślił, że nie ma mowy o zniesieniu embarga do czasu uregulowania kompleksowego naszych spraw rolnych z Ukrainą. "Będziemy konsekwentnie zabezpieczać sprawy związane ze zbożem, ponieważ to negatywnie wpływ a w tej chwili na nasz rynek spożywczy" - dodał.

Komisja Europejska na początku maja wprowadziła zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

Embargo zniesiono 15 września br. na podstawie postanowienia KE, ale Polska, Węgry i Słowacja przedłużyły je. W związku z tym władze w Kijowie złożyły na trzy kraje skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ponieważ Słowacja i Ukraina uzgodniły utworzenie systemu licencji dotyczącego handlu produktami zbożowymi, władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do WTO przeciwko Słowacji.