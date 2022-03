Skokowy wzrost cen zbóż. Ile kosztuje pszenica i rzepak?

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała skokowy wzrost cen zbóż na giełdach światowych w obawie przed nieuchronnymi zakłóceniami w eksporcie zbóż z Rosji i Ukrainy w kolejnych tygodniach bieżącego sezonu - informuje Izba Zbożowo-Paszowa

Eksport zbóż z Ukrainy wstrzymany

Duże międzynarodowe firmy handlowe zawiesiły działalność na Ukrainie. W związku z wojną, eksport z Ukrainy został wstrzymany począwszy 25 lutego br., ponieważ operowanie w portach stało się zbyt niebezpieczne. Ocenia się, że wszystkie porty na Ukrainie pozostaną zamknięte do końca rosyjskiej inwazji - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.



Aby spełnić obecne prognozy USDA, Ukraina ma do wyeksportowania przed końcem sezonu znaczne ilości pszenicy (5,5 mln ton), kukurydzy (13,7 mln ton) i oleju słonecznikowego (4,0 mln ton).

- W sytuacji, gdy porty na Ukrainie są obecnie zamknięte, ile z tych pozostałych wolumenów zostanie faktycznie wywiezione? Brak odpowiedzi na to pytanie powoduje, iż na rynku narastają obawy co do wpływu tej sytuacji na światową podaż ziarna w dalszej części sezonu 2021/22 - komentuje IZP.

Eksport zbóż z Rosji

Eksport z Rosji jest kontynuowany, ale napotyka na poważne problemy w postaci międzynarodowych sankcji ograniczających dostępność kredytów oraz zakłóceń na szlakach żeglugowych. Ponadto, rosyjskie banki zostały wykluczone z systemu SWIFT, co utrudnia dokonywanie płatności międzynarodowych.

Ceny zbóż

Sytuacja na krajowym rynku zbożowym jest bardzo dynamiczna, a ceny ziarna w portach ulegają zmianie nawet kilka razy w ciągu dnia. Notowany podczas ostatnich sesji skokowy wzrost cen zbóż i oleistych na giełdach światowych przełożył się na wyraźny wzrost cen oferowanych za ziarno z dostawą do portów. Dodatkowo, ceny ziarna w portach podbiło głębokie osłabienie kursu złotego do głównych walut.

Według danych IZP, w końcu tygodnia, ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1750-1800 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1700-1750 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1100-1300 PLN/t

• żyto paszowe - 1100-1200 PLN/t,

• pszenżyto - 1250-1370 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1200-1340 PLN/t,

• owies paszowy - 950-1030 PLN/t,

• kukurydza - 1440-1500 PLN/t,

• rzepak - 3700-4000 PLN/t.