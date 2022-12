Zboża

Smażyłeś? Wodociągi apelują: Pamiętaj o tej jednej rzeczy

Autor: PAP

Data: 23-12-2022, 14:21

Nie należy wylewać tłuszczów po smażeniu do ubikacji lub zlewu, bo nie rozpuszczają się one w wodzie i tworzą w rurach trudne do usunięcia zatory, co może prowadzić do zapchania kanalizacji - wskazuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

Nie należy wylewać tłuszczów po smażeniu do ubikacji lub zlewu. fot. shutterstock