Decyzja w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych oraz przyjęcie projektu złożonego przez SP to najlepsza droga, bo "odpowiada na kryzys". Aby jeszcze bardziej pomóc polskim rolnikom należy podjąć decyzję o zawieszeniu systemu ETS, czyli unijnego system handlu uprawnieniami do emisji CO2 - uważają politycy Solidarnej Polski.

Solidarna Polska chwali rząd za wstrzymanie importu z Ukrainy

Odnosząc się do decyzji o wprowadzeniu zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych i spożywczych, wiceminister klimatu i środowiska, polityk SP Jacek Ozdoba powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że jego ugrupowanie z satysfakcją przyjmuje fakt, że podjęto działanie, które "przedkładała i inicjowała Solidarna Polska". Ale - dodał - "aby jeszcze bardziej pomóc polskim rolnikom należy podjąć decyzję w parlamencie, aby znieść system ETS (unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2)".

Również inny polityk SP, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że Polska może pójść "krok dalej, bo jedną z największych przeszkód w wyjściu również z tego kryzysu inflacyjnego dla Polski, dla Polaków jest kwestia kosztów prądu, kosztów ciepła generowanych przez unijny podatek ETS".

Według niego, "w zeszłym roku z polskiej gospodarki bezpowrotnie wypłynęło 33 mld złotych, które są kosztem uczestnictwa Polski w tym systemie". "Solidarna Polska kilka miesięcy temu złożyła w Sejmie projekt ustawy, by czasowo ten system zawiesić co spowoduje, że z miesiąca na miesiąc o jedną trzecią spadną rachunki zarówno przedsiębiorcom, rolnikom jak i gospodarstwom domowym. I apelujemy by ten kolejny równie odważny krok nasz obóz rządzący podjął" - powiedział Kaleta.

Solidarna Polska atakuje system ETS

Ozdoba dodał, że system ETS to "spekulacyjny system, który niczym haracz grabi polską gospodarkę, ale grabi również rolników i każdego z nas, bo każda cena produktu jest opodatkowana europejskim podatkiem ETS". Według niego, decyzja w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych oraz przyjęcie projektu złożonego przez SP to najlepsza droga, bo "odpowiada na kryzys".

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji powstał w 2005 r. Limituje on ilość CO2, która może być emitowana przez energochłonne sektory przemysłu, producentów energii i linie lotnicze. UE określa całościowy pułap uprawnień do emisji, a przedsiębiorstwa uprawnienia te dostają lub kupują, mogą też sprzedawać je innym podmiotom należącym do systemu. Jedno uprawnienie daje możliwość emisji jednej tony CO2. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych muszą być sporządzane raporty na temat wielkości emisji sporządzane za poprzedni rok okresu rozliczeniowego.

Na początku listopada ubiegłego roku politycy SP poinformowali o złożeniu w Sejmie projektu zakładającego zawieszenie obowiązku sporządzania raportów na temat wielkości emisji CO2 za okres od 1 stycznia 2022 z czym skorelowane ma być "zawieszenie przepisów dotyczących dalszego postępowania z raportami oraz ustalania poziomu emisji w przypadku braku raportu lub jego nierzetelnego sporządzenia". Ma to zmierzać - według polityków SP - do zawieszenia funkcjonowania w Polsce unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.