Soligrano wchodzi z produktami na portugalski rynek

Dzięki wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Lizbonie polski producent zbóż ekspandowanych Soligrano rozpoczął współpracę z wiodącym partnerem handlowym w segmencie zdrowej żywności w Portugalii.

Autor: oprac. OW

Data: 08-03-2022, 13:33

Ekspandowane zboża z Polski podbijają Portugalię, fot za PAIH

Ekspansja zagraniczna firmy Soligrano

Soligrano to polska rodzinna firma oferująca produkty ze zbóż ekspandowanych, produkująca kasze, mąki, mixy roślin strączkowych, produkty śniadaniowe takie jak: Musli, Puffinki, mieszanki do samodzielnego przygotowania roślinnych burgerów, ryżotta, a nawet chleba. Soligrano posiada jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Jednym z celów przedsiębiorstwa jest rozwój jego międzynarodowej ekspansji. Firma dąży do wzrostu swojego potencjału oraz wartości - sukcesywnie zwiększa udział na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Współpraca handlowa z portugalskim kontrahentem zakłada regularne dostawy różnego rodzaju zbóż takich jak m.in. orkisz, owies, pszenica czy kukurydza.

Długofalowa współpraca z portugalskim kontrahentem

- Soligrano dba o czysty skład i wartości odżywcze. Nie zapominając przy tym o tradycji sięga również po prastare gatunki zbóż, takie jak m.in. płaskurka czy samopsza, głęboko wierząc w to, że to co smaczne i pożywne, rośnie na naszych polach. Produkty Soligrano stanowią urozmaicenie w codziennej diecie i pasują do każdego posiłku - mówi Kamil Rabenda, Prezes Zarządu Soligrano.

- Ekspansja zagraniczna firmy Soligrano do Portugalii jest odpowiedzią na potrzeby tego rynku, który jest wysoko uzależniony od importu zbóż z zagranicy, a polskie przedsiębiorstwa są w tym obszarze bardzo konkurencyjne. Cieszę się, że przy wsparciu biura PAIH w Lizbonie firma Soligrano nawiązała długofalową współpracę z portugalskim kontrahentem - mówi Dariusz Duda, kierownik biura PAIH w Lizbonie.