Soligrano: Ziarna zbóż i przetwory to polski hit eksportowy

Ziarna zbóż i przetwory to drugi, po mięsie, polski hit eksportowy z branży rolnej. W Soligrano 51 proc. odbiorców pochodzi z rynku zagranicznego. To łącznie kilkadziesiąt państw takich jak Brazylia, Korea Południowa czy USA.

Autor: oprac. A.Wrona

Data: 01-02-2022, 18:35

Kamil Rabenda, prezes Soligrano; fot. PTWP

Soligrano w 2021 roku

- Na początku roku 2021 informowaliśmy o 51% wzroście sprzedaży w 2020 względem 2019. Rok później udało się utrzymać tendencję wzrostową, choć już na innym poziomie: wartość sprzedaży wzrosła o 4 proc. - informuje Agnieszka Wasiak, dyrektor sprzedaży w Soligrano, firmie zajmującej się produkcją i sprzedażą polskich zbóż oraz ich przetworów.

Sukcesywny wzrost sprzedaży w latach 2020-2021 to spore osiągnięcie, bo powtórzenie wyniku z pierwszego roku pandemii dla większości firm z branży było bardzo trudne. Powodem dużych wzrostów sprzedaży w 2020 roku były impulsywne i ogromne zakupy, których dokonywali konsumenci w czasie pierwszych fal pandemii. Później doszło do oswojenia z sytuacją, a dodatkowo duża część społeczeństwa wykorzystywała zrobione zapasy i nie wracała po zakup kasz, mąk czy płatków z taką częstotliwością jak w pierwszej połowie 2020.

Podwyżki surowców i prądu

Czy ta tendencja wzrostowa utrzyma się w 2022 roku? Zdaniem Soligrano, wszystko na to wskazuje. Największymi zagrożeniami może być ogólny wzrost kosztów m.in. prądu czy transportu. Ekspertów niepokoją też rosnące ceny nawozów. W ciągu roku niektóre z najpopularniejszych znacznie podrożały. To na tyle poważny problem, że pochylił się nad nim Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zdaniem badaczy z Instytutu za wzrosty cen odpowiada wzrost cen gazu, paliw i nawozów w handlu światowym, a także rosnące koszty zatrudnienia.

Trendy a rynek zbóż w Polsce 2022

- Widzimy wzrost sprzedaży produktów bio w 2021 roku w stosunku do roku ubiegłego. Takie produkty to już 36 proc. naszej całej sprzedaży - mówi Kamil Rabenda, prezes Soligrano.

Jednocześnie dodaje, że w tym czasie nieznaczne spadło zainteresowanie produktami bezglutenowymi. W ofercie stanowią one 8,4 proc.

A jak będzie w 2022 roku? Z danych International Food Information Council wynika, że najważniejsze w tym roku trendy na rynku spożywczym to: zrównoważony rozwój, e-commerce i... nostalgia. To główne czynniki napędzające obecnie rozwój branży spożywczej. Te akurat trendy nie powinny zaszkodzić sektorowi polskich zbóż, który w świadomości większości Polaków wiąże się z tym, co swojskie. Producenci już chyba o tym wiedzą. W Soligrano, zaczynają nawet pojawiać się produkty z „zapomnianymi”, prasłowiańskimi zbożami jak płaskurka czy samopsza. Firma działa w sposób coraz bardziej zrównoważony, na 2022 rok zapowiadając m.in. budowę farmy fotowoltaicznej w Dobroniu czy rozpoczęcie wymiany floty na samochody w wersji plug in hybrid.

Soligrano: eksport

Jak podaje Soligrano, w pierwszej połowie 2021 roku wartość eksportu polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o ponad 5 proc. w porównaniu z tym samym okresem sprzed roku.

- Ziarna zbóż i przetwory to drugi, po mięsie, polski hit eksportowy z branży rolnej. W Soligrano 51 proc. odbiorców pochodzi z rynku zagranicznego. To łącznie kilkadziesiąt państw takich jak Brazylia, Korea Południowa czy USA. Biorąc pod uwagę degradację środowiska w państwach wysoko rozwiniętych i galopujące zapotrzebowanie na żywność w krajach rozwijających się, można przypuszczać, że zagranica jeszcze długo będzie zainteresowana polskimi zbożami - podaje firma.