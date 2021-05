Soligrano: Żywność roślinna oraz BIO coraz popularniejsze

Wzrosła świadomość w zakresie zdrowego żywienia i zainteresowanie produktami ekologicznymi. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 85% w Polsce i o 33% za granicą względem roku 2019 – mówi Kamil Rabenda, prezes Soligrano.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 05-05-2021, 14:53

Kamil Rabenda, prezes Soligrano

Portalspozywczy.pl: Jak ponad rok pandemii wpłynął na sprzedaż produktów Soligrano?

Kamil Rabenda, prezes Soligrano: Podobnie jak cała branża spożywcza, my również musieliśmy się zmierzyć z ogromnymi zmianami na rynku. Mniejsza dostępność surowców, utrudnienia związane z ich pozyskiwaniem to czynniki, jakich się nie spodziewaliśmy. Jednak w czasie pandemii zmieniły się również potrzeby konsumentów, co zadziałało na korzyść naszej marki. Zauważyliśmy, że wśród naszych klientów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, wzrosła świadomość w zakresie zdrowego żywienia i zainteresowanie produktami ekologicznymi. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 85% w Polsce, z kolei za granicą o 33% względem roku 2019. W minionym roku naszym numerem 1 stała się Polska (blisko 44% sprzedaży). Pozostałe 56% to sprzedaż naszych produktów na 31 rynkach zagranicznych, wśród których 97% to kraje UE.

Które produkty cieszą się największym zainteresowaniem?

Największym powodzeniem cieszą się obecnie produkty z kategorii BIO. Naszymi bestsellerami są obecnie kasze bezglutenowe: BIO kasza jaglana oraz BIO biała, niepalona kasza gryczana. To ciekawe, ponieważ eksperci przewidywali, że konsumenci w dobie pandemii będą sięgać raczej po produkty tanie, a co za tym idzie, gorszej jakości. Okazuje się jednak, że światowy kryzys skłonił nas do refleksji na temat ekologii i zrównoważonej konsumpcji. W zdrowym jedzeniu szukamy bezpieczeństwa i komfortu, a odpowiednią dietą wspomagamy nasz system odpornościowy oraz zdrowie psychiczne. Najnowsze badania wskazują, że podczas kwarantanny Polacy skupili się na zbilansowanych posiłkach i mieli więcej czasu na dokładne czytanie etykiet. Przewidujemy, że żywność BIO oraz roślinna będzie coraz popularniejsza.

A jak kształtuje się sprzedaż burgerów?

Sprzedaż burgerów stanowi ok. 24% w całej sprzedaży produktów pod marką Soligrano. Wśród bestsellerów znajdują się Burger orkiszowo-szpinakowy, Burger jaglano-buraczkowy bezglutenowy oraz Burger orkiszowo-paprykowy. Od początku tego roku widzimy też znaczne nasilenie zainteresowania burgerami z linii „kuchnie świata" oraz naszą nowością - burgerem BIO. Jeśli chodzi o wzrost tej kategorii, to porównując z rokiem 2019, odnotowaliśmy ponad 150% wzrost rok do roku.

Jakie inwestycje planowane są w najbliższym czasie?

W najbliższym czasie planujemy rozwój oferty produktowej, wykorzystując posiadane zasoby. Kolejne inwestycje, to również obszar, nad którym ciężko pracujemy i mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli podać więcej szczegółów. W naszych szeroko zakrojonych planach jest rozwój w kategoriach roślinnych.