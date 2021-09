Sonko ma ponad 1/3 kategorii wafli ryżowych. W planach rozwój

Udziały Sonko w kategorii wafli ryżowych to 38% w ujęciu bez dyskontów, co czyni z firmy lidera tego segmentu. Rozmawiamy z Patrycją Kmietek, Brand Manager spółki.



Sonko - lider kategorii wafli ryżowych; fot. shutterstock.com

W momencie wprowadzania wafli Sonko było już liderem w kategorii ryżu. - Poszerzenie portfolio o kolejną kategorię produktów, bazujących na ryżu, było dla nas naturalnym krokiem. Dodatkowo, była to odpowiedź na rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością bezglutenową, która była jeszcze niszowa. Do tej pory widzimy duży potencjał w tej kategorii produktów, ponieważ coraz mocniej rozwija się na rynku. Dziś udziały Sonko w kategorii wafli ryżowych to 38% w ujęciu bez dyskontów, co czyni z nas lidera tego segmentu - tłumaczy Patrycja Kmietek, Brand Manager spółki.

Sonko stawia na lekkie przekąski

Idąc zgodnie z trendami firma stawia na lekkie przekąski. - W naszym portfolio znalazły się wafelki ryżowe Rice Mini w małym formacie, dostępne w polewie czekoladowej i jogurtowej czy batony ryżowe Sooo Rice, zawierające mniej niż 80 kcal, w klasycznej wersji mlecznej i w wariancie białej czekolady z karmelem. Oferujemy również wiele wariantów wafli z dodatkiem ziaren czy superfoods - mówi Brand Manager spółki.

Sonko wraz z Oshee

- Przejęcie Sonko przez Oshee otworzyło marce nowe możliwości dystrybucyjne, co jest kluczowe nie tylko w lepszym dotarciu z produktami do konsumentów, ale również pod względem większych możliwości promocji marki - dodaje.

Firma Sonko sprzedaje swoje produkty pod markami Sonko i Risana, jej marki są liderami na rynku polskim w kategorii ryżu, kaszy, pieczywa chrupkiego i wafli ryżowych.