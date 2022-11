Elewarr rozpoczyna eksport pszenicy drogą morską z Gdyni do Wybrzeża Kości Słoniowej. Jest to jeden z większych sukcesów, jakie osiągnęliśmy w ostatnich latach – podkreślił prezes zarządu spółki Elewarr Hubert Grzegorczyk. Dodajmy, że spółka Elewarr jest częścią Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Prezes zarządu spółki Elewarr Hubert Grzegorczyk. / fot. PAP/Adam Warżawa

Spółka Elewarr rozpoczyna eksport pszenicy

We wtorek przy Terminalu Zbożowym w Gdyni odbyła się konferencja prasowa poświęcona eksportowi zboża przez spółkę Elewarr do Wybrzeża Kości Słoniowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Krajowej Grupy Spożywczej, a także spółek Elewarr i Mondry.

W październiku Elewarr podpisał umowę o współpracy w zakresie eksportu polskich zbóż ze spółką Mondry - dzierżawcą dawnego Bałtyckiego Terminalu Zbożowego w Gdyni.

Prezes zarządu spółki Elewarr Hubert Grzegorczyk podkreślił, że pszenica została zakupiona bezpośrednio od polskich rolników, przechowana w magazynach Elewarru, a następnie w środę zostanie wyeksportowana do Wybrzeża Kości Słoniowej.

"Jest to pierwszy w historii Elewarru eksport drogą morską i jeden z większych sukcesów, które Elewarr osiągnął w ostatnich latach. Nigdy do tej pory spółka nie prowadziła eksportu drogą morską, zawsze ten towar był sprzedawany na lokalnym rynku, ale w związku z obecną sytuacją, która panuje na świecie, zdecydowaliśmy się wykonać ten eksport, żeby polskie zboże trafiało w zakątki świata, które go potrzebują" - mówił.

Prezes spółki Elewarr: nie handlujemy zbożem z Ukrainy. Naszą misją jest współpraca tylko z polskimi rolnikami

Grzegorczyk podkreślił, że spółka nie skupuje, nie przechowuje i nie handluje zbożem z Ukrainy. "Naszą misją jest współpraca tylko z polskimi rolnikami. Dlatego chcemy być spółką, która będzie eksportowała tylko polskie produkty" - wskazał.

Wyjaśnił, że statek, który wypłynie w środę z Gdyni do Wybrzeża Kości Słoniowej ma pojemność 33 tys. ton. "My posiadamy jakąś część tego wolumenu. Nie mogę zdradzić jej wielkości ze względu na podpisane umowy o charakterze międzynarodowym, ale jest to pokaźna liczba, która z pewnością przyczyni się do tego, że część mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej będzie mogła liczyć na to, że to polskie zboże ich wykarmi" - zaznaczył.

Dodał, że Polska produkuje więcej zboża, niż jest w stanie skonsumować. "Eksport w Polsce co roku stanowi od 5 do 9 mln ton i takie wolumeny Polska musi eksportować, aby to zboże się nie zmarnowało" - powiedział.

Elewarr planuje wysłanie kolejnych transportów pszenicy oraz innych produktów skupowanych przez spółkę od polskich rolników.

Spółka Elewarr jest częścią Krajowej Grupy Spożywczej S.A. - największego państwowego producenta żywności w Polsce zatrudniającego blisko 5 tys. pracowników oraz posiadającego kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych, z łącznym przychodem ponad 3,5 mld zł. Celem powstania podmiotu jest "dywersyfikacja działalności, budowanie silnego holdingu spożywczego oraz wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa".