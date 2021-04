SPP: Rośnie sprzedaż pieczywa mrożonego do wypieku w sklepach

Portalspozywczy.pl: Jak branża piekarnicza poradziła sobie z wyzwaniami 2020 roku?

Waldemar Topolski, prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa: Dla branży piekarniczej, jak i wielu innych ten rok był nieprzewidywalny. Szczególnie trudna była I fala COVID-u. Zamknięte sklepy czy restauracje wpłynęły znacznie na ograniczenie popytu, więc piekarze musieli dostosować produkcję i rodzaj asortymentu do oczekiwań rynku. Jednocześnie gwałtownej zmianie uległy nawyki zakupowe i żywieniowe konsumentów. Pojawiało się wiele nieprawdziwych informacji, np. o możliwości przenoszenia wirusa przez kontakt z produktami spożywczymi. W konsekwencji klienci częściej wybierali te, które mogą zamrozić na zapas lub są pakowane, czyli postrzegane jako bardziej bezpieczne. Dzięki komunikatowi GIS o tym, że nie ma dowodów na ryzyko przenoszenia wirusa przez owoce czy chleb sprzedawany luzem oraz działaniom edukacyjnym dotyczącym m.in. zachowania zasad higieny podczas zakupów, które prowadziło Stowarzyszenie oraz sieci handlowe sytuacja zaczęła wracać do normy. Poczucie zagrożenia związane z kontaktem z żywnością, szczególnie niepakowaną, minęło. Dla branży piekarniczej nadal jednak jest odczuwalne w skutkach długofalowe ograniczenie działalności hoteli, restauracji czy sieci kawiarni.

Jak kształtują się nawyki konsumenckie w odniesieniu do pieczywa?

Niezależnie od pandemii, od lat obserwujemy malejące spożycie pieczywa. Konsumenci coraz bardziej interesują się tym co jedzą, ale miejscami mają ograniczoną świadomość tego, co faktycznie jest zdrowe i co wpływa na jakość żywności. Często wynika to ze sprzecznych komunikatów, które krążą w przestrzeni publicznej, stawiając pieczywo w negatywnym świetle. Tymczasem jest ono jednym z elementów zbilansowanej diety, który nie tylko chroni nas przed poważnymi chorobami, ale wbrew obiegowym opiniom pozwala na utrzymanie zdrowej sylwetki. Kluczem nie jest więc rezygnacja z pieczywa, tylko jego właściwy wybór, niezależnie od miejsca zakupu.

Jednocześnie, pomimo że konsumpcja pieczywa spada, sprzedaż pieczywa mrożonego do wypieku w sklepach, m.in. z piekarni będących w Stowarzyszeniu rośnie średnio 5-7 % rocznie w ostatnich kilku latach. Pozytywny wzrost jest wspierany przez sam koncept związany z pieczywem mrożonym, które wpisuje się w coraz silniejszy prozdrowotny trend żywieniowy. Konsumenci wybierają produkty piekarnicze kierując się nie tylko ich świeżością i smakiem, ale też naturalnością. Pieczywo do wypieku łączy w sobie każdą z tych trzech wartości. Surowce pozyskiwane są od lokalnych dostawców, ciasto zawiera prosty skład, wypiek odbywa się według tradycyjnych receptur przy kontrolowanym i bezpiecznym procesie produkcji. Finalnie wypiekane w sklepie sprawia, że zakup jest nie tylko wygodny, bo sięgamy zawsze po świeży i chrupiący chleb, ale i zdrowy. To, co istotne, sklepy wypiekają ilości, które sprzedadzą się do końca dnia, nie dochodzi więc do marnowania żywności.

Czy w 2020 roku zmieniły się w sposób znaczący kanały sprzedaży?

Sprzedaż w kanale HoReCa znacznie się zmniejszyła w wyniku obostrzeń wynikających

z pandemii. Powoli stabilizuje się sytuacja w dyskontach, innych sieciach handlowych oraz sklepach typu convenience, czyli blisko domu. Zmianie uległy nie tylko kanały sprzedaży, ale też wybór asortymentu. Na wadze bardzo zyskały produkty pakowane. Ich szacowany wzrost w 2020 roku wyniósł 7%. W 2021 r. sprzedaż tego asortymentu jest wciąż wyższa, ale sytuacja powoli wraca do normy. Konsumenci nauczyli się nowych, bezpiecznych zakupów, powstała tzw. nowa normalność z większą rolą handlu on-line.

Jak na przedsiębiorstwa SPP wpłynęło zamknięcie branży HoReCa w Polsce i innych krajach?

W dalszym ciągu sytuacja na rynkach zagranicznych i rodzimym jest trudna. Mimo restrykcji wynikających z pandemii zarówno w innych krajach, jak i w Polsce, obserwujemy jednak stopniowy wzrost sprzedaży. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu jest on niższy o 10-20% niż w 2019 r. Wygranymi okazały się sieci restauracji, które jeszcze przed pandemią oferowały sprzedaż na wynos w lokalu, dostawy czy sprzedaż poprzez drive-thru. Szczególnie dobrze poradzili sobie liderzy sieci restauracji szybkiej obsługi, będący naszymi klientami, zwiększając przewagę nad konkurencją.

Co sprzyjało, a co przeszkadzało w działalności eksportowej?

Różne obostrzenia na rynkach zbytu, krótko- i długofalowe zamykanie granic spowodowało ograniczenie, bądź przestój w eksporcie do np. Niemiec, Czech czy na Litwę. Jednocześnie zwiększyliśmy eksport do krajów poza Unią Europejską, jak Ukraina, Białoruś czy Rosja. Wynikało to przede wszystkim z konieczności poszukiwania innych rynków, poza wspomnianą Unią Europejską, także tych z mniejszymi obostrzeniami.

Jakie perspektywy rysują się na kolejne miesiące 2021 roku dla Państwa sektora?

Jesteśmy przekonani, że jeżeli chodzi o rok 2021 przy stopniowym zmniejszaniu obostrzeń perspektywy są dobre.

Niepokoją nas jednak doniesienia medialne o bardzo dużych wzrostach cen surowców i materiałów do produkcji. W niektórych przypadkach ten wzrost rok do roku ma sięgać kilkudziesięciu procent. Dodatkowo rosną koszty energii i pracy. Jednocześnie dla branży odczuwalne jest nadal czasowe zamknięcie kanału HoReCa oraz obostrzenia dotyczące sklepów detalicznych, które ze względów bezpieczeństwa i higieny zakładają mniejszą liczbę klientów w sklepach.

Pozytywnym aspektem jest rosnąca motywacja konsumentów do wybierania produktów wysokiej jakości, bazujących na naturalnych składnikach. To nas cieszy, zwłaszcza, że duże piekarnie będące członkami Stowarzyszenia oferują pieczywo mrożone, czyli pieczywo do wypieku, które tak jak już wspominałem wcześniej wpisuje się w prozdrowotny trend. Niemniej generalna tendencja do wykluczania pieczywa z diety jest cały czas obecna. Konsumenci nie zawsze też potrafią czytać etykiety, nie do końca rozumieją na czym polegają powszechnie stosowane metody żywności takie jak konserwacja, czy mrożenie. Dlatego jako Stowarzyszenie nadal będziemy kontynuować działania edukacyjne, żeby wzmocnić w konsumentach przekonanie, że sięgając po chleb, świadomie decydują się na to co zdrowe i naturalne.

Warto dodać, że czas pandemii wpłynął na zwiększenie zainteresowania konsumentów chlebem wypiekanym w domu, co przyjmujemy za dobrą monetę. Wierzymy, że przyniesie to powrót do pieczywa, do świadomego wyboru produktów piekarniczych z krótką listą składników, wypieczonych z pewnych, lokalnych surowców niezależnie od tego, czy sięgamy po nie w małej czy dużej piekarni.