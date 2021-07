Startup chce produkować alkohole i opakowania z czerstwego chleba

Dzięki działaniom startupu Rebread w ciągu miesiąca uratowano pół tony pieczywa, które normalnie zostałoby wyrzucone do śmieci. Z zebranych od małych piekarni bochenków powstanie kraftowy alkohol, a w przyszłości zastosowań - nie tylko kulinarnych - może być o wiele więcej.

Autor: PP

Data: 30-06-2021, 11:11

Rebread - startup, który zajmie się problemem niesprzedanego pieczywa; fot. materiały prasowe

- Ważny jest dla nas nawet jeden bochenek, ale oczywiście chcemy przetworzyć ich jak najwięcej - mówi Katarzyna Młynarczyk, jedna z inicjatorek projektu Rebread i jednocześnie współwłaścicielka małej rzemieślniczej piekarni w Krakowie. - Od początku do produkcji chleba podchodziliśmy z wielkim szacunkiem, dbając o to, by wypiekać taką liczbę bochenków, których sprzedaż jest realnie możliwa. Jednak nie da się tego dokładnie wyliczyć. Bywały dni, gdy musieliśmy zutylizować nawet kilkadziesiąt chlebów. To przykre patrzeć, jak produkt pierwszej potrzeby, zapisany w naszej tożsamości kulturowej, idzie na zmarnowanie - podkreśla Młynarczyk.

Dlaczego rzemieślnicze piekarnie nie oddają pieczywa instytucjom charytatywnym? Bardziej opłaca się to sklepom wielkopowierzchniowym i piekarniom przemysłowym, które mają gdzie składować pieczywo, zadbają o transport i zajmą się formalnościami. Tymczasem te małe blokuje brak miejsca do przechowywania pieczywa, brak możliwości przewozu i dodatkowe koszty z nim związane, a przede wszystkim obligatoryjne formalności. Jak więc rozwiązać ten problem?

Czerstwe pieczywo na pasze dla zwierząt albo do utylizacji

Drogi są dwie. Rzemieślnicze piekarnie mogą poszukać rolnika, który przeznacza pieczywo na paszę dla zwierząt. Tu, w wielu przypadkach, wytwórca sam musi zorganizować transport i zapłacić za dowóz. Przekazywanie kilku bochenków jest dla odbiorcy nieopłacalne, a zebranie większej liczby może skutkować tym, że pieczywo spleśnieje.

Druga opcja, to przekazanie chleba do utylizacji, za którą piekarnia również musi zapłacić. W tym przypadku nie tylko ponosi dodatkowe koszty, ale przede wszystkim oddaje chleb na straty, marnując w ten sposób jedzenie. - Taki 3-dniowy bochenek z piekarni, która nie stosuje chemii i pracuje na mąkach wysokiej jakości, jest wciąż bardzo wartościowy. Z takiego chleba można wyciągnąć jeszcze masę dobra - mówi Młynarczyk.

Rocznie w Polsce wyrzuca się 5 mln ton chleba

Dane dotyczące marnowania pieczywa, które wskazuje Raport Banku Żywności, są przerażające. Rocznie w Polsce wyrzuca się 5 mln ton chleba. To tyle, ile łącznie waży 100 boeningów 757. Od kilku do kilkunastu ton pieczywa co miesiąc utylizuje przemysłowa piekarnia, 184 bochenki co sekundę trafiają do kosza! Dla małej piekarni są to straty na poziomie od 1,5 do nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie. Jak temu zapobiec? Poza świadomymi zakupami i edukowaniem społeczeństwa na temat tego, jak wykorzystać nadwyżkę chleba, Rebread robi coś jeszcze.

Rebread - okowita z chleba

Zamiast wyrzucać pieczywo i stwarzać sobie dodatkowe koszty lub wyzwania logistyczne, piekarnie mogą zgłosić się do Rebread. Organizacja odbierze od nich niesprzedane pieczywo i da mu drugie życie. - Można recyklingować pieczywo na alkohol kraftowy. Od tego zaczynamy. Robimy wysokiej jakości okowitę. Jednak - co już zaznaczamy - chcemy iść krok dalej, dlatego złożyliśmy wniosek o dotację unijną na badania i opatentowanie innych sposobów wykorzystania niesprzedanego, czerstwego chleba. Można z niego robić masę fantastycznych, przydatnych i ekologicznych rzeczy. Na przykład kosmetyki i opakowania na produkty spożywcze oraz przemysłowe - zdradza jeden z inicjatorów akcji, Bartłomiej Rak.

- W ciągu miesiąca od startu akcji, rozpoczęliśmy rozmowy z ponad 20-stoma piekarniami, już są w naszej bazie. 7 z nich już z nami współpracuje. Co więcej, w ciągu tych 30 dni, tylko jedna piekarnia rzemieślnicza przekazała nam 0,5 tony pieczywa. Dane dotyczą na razie Krakowa, a rozmawiamy już z kolejnymi miastami. Ten wynik jest znamienny, bo pokazuje skalę problemu - podkreśla Młynarczyk.

Rebread założył sobie za cel, aby na przestrzeni kolejnego roku uratować chociaż 5% marnowanego pieczywa w Polsce. Aby wynik został osiągnięty, musi jednak zebrać środki unijne i mieć wsparcie społeczne swojego projektu.