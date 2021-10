Świat zużywa więcej zbóż niż produkuje. Od czego zależą ceny?

Świat zużywa więcej zboża niż produkuje, co powoduje m.in. wzrost cen surowców paszowych. Co się będzie dziać w przyszłości? O tym mówił Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A, podczas webinaru "Rynek przetwórstwa mięsnego i pasz w dobie pandemii".

Autor: PP, portalspozywczy.pl

Data: 12-10-2021, 13:48

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA

Notujemy silne wzrosty cen zbóż – surowców do produkcji pasz. Skąd te trendy wzrostowe? Zdaniem Pawła Kowalskiego, warto przyjrzeć się minionym latom.

Konsumpcja zbóż przekracza wielkość produkcji

- 2021/22 to kolejny sezon, kiedy konsumpcja zbóż przekracza wielkość produkcji – świat przejada swoje zapasy zbóż i roślin oleistych. To nie jest pochodna załamania produkcji, ale problemem jest to, że rosnąca produkcja w ostatnich kilku latach nie nadążała za globalnym spożyciem – potwierdza ekspert.

I podkreśla, że światowe zapasy zbóż spadły do bardzo niskich poziomów. - Oczekuje się, że na koniec sezonu 2021/22 relacja zapasów i rocznego zużycia kukurydzy wynosić będzie 25 proc. Czyli bez napływu nowej produkcji zapasów starczyłoby na 3 miesiące! – tłumaczy Paweł Kowalski.

Mamy nasilające się zróżnicowanie geograficznie pomiędzy konsumpcją a produkcją. Skala tego zjawiska – zdaniem eksperta - jest ogromna. Pokazuje, że na przykładzie kukurydzy widać wyraźnie, że w niektórych regionach świata, takich jak Azja Wschodnia, które już dzisiaj nie dysponują samowystarczalnością, zużycie rośnie o wiele wiele szybciej niż produkcja. Kraje te muszą zatem importować coraz większe ilości zbóż.

Eksport zbóż przyspiesza

- Rośnie rola handlu zagranicznego w dystrybucji zbóż na świecie. Dla przykładu, światowy import kukurydzy w ciągu ostatnich 3 sezonów wzrósł o 25 proc., jęczmienia – o 20 proc. To bardzo dużo. Ponadto blisko połowa światowych zbiorów soi jest przeznaczana na eksport. Tempo wzrostu importu zbóż jest wysokie głównie dzięki zakupom z Azji Wsch. i Bliskiego Wschodu. Te kraje stać na to żeby kupić potrzebne surowce po każdej cenie – potwierdza ekspert Banku Pekao SA.

I przytacza sytuację z 2020 roku, kiedy to popyt Chin na surowce do produkcji pasz gwałtownie wzrósł przez proces odbudowy pogłowia trzody chlewnej po ASF. Udało się to i nastąpiła zmiana w zakresie systemu hodowli i żywienia.

- Konsekwencją ASF w Chinach było zmniejszenie liczby drobnych producentów, a zwiększenie – dużych i nowoczesnych, którzy wykorzystują nowoczesne metody żywienia. Wpłynęło to na kilkukrotny wzrost importu kukurydzy, dwukrotny – pszenicy. Importowano także soję. Kumulacja przypadła na sezon 2020/21. Nałożyła się na to pandemia, która wywołała zakłócenie łańcuchów logistycznych, a wielu importerów zbóż szukało nowych źródeł zaopatrzenia. Wzrósł też popyt tzw. przezornościowy. Budowano zapasy na przyszłość. To uruchomiło spiralę cen, a kapitał spekulacyjny wypchnął te ceny w górę – tłumaczył Paweł Kowalski.

Wzrost cen surowców paszowych

Dodał, że silne wzrosty cen zbóż przełożyły się na wzrost surowców paszowych, a mączki proteinowe podrożały nawet o 30-50 proc. Szczyty cenowe były osiągane w I półroczu 2021 – teraz mamy stabilizację, nawet niewielkie korekty cen mączek ale nadal są 20-30 proc. wyższe niż przed rokiem.

- Krajowy rynek surowców paszowych dopasował się do sytuacji na rynkach globalnych. We wrześniu 2021 r. ceny zbóż były nawet 40 proc. wyższe niż rok wcześniej, a ceny pasz wzrosły nawet o 20 proc. Wzrosty te nie są spowodowane problemami z krajowymi zbiorami, bo te w ciągu dwóch ostatnich lat można powiedzieć że były rekordowe. Jednak sytuacja na rynkach globalnych „wysysa” zboże z naszego kraju. W tym roku obserwujemy bardzo duży eksport kukurydzy. Na rynku krajowym są niedobory, więc proponowane są coraz bardziej konkurencyjne ceny – komentuje Paweł Kowalski.

Podkreśla, że w ostatnich latach świat zużywa więcej zboża niż produkuje. Co się będzie dziać w przyszłości? Rynek jest ekstremalnie rozchwiany i nerwowo reaguje na wszelkie doniesienia i spekulacje. Silna jest zmienność prognoz. Wiele tu zależy od warunków pogodowych. W takich warunkach jest trudno powiedzieć coś o cenach w kolejnych sezonach.

Prognozy dla rynku zbóż

Co na pewno można wskazać? - W przypadku głównych roślin paszowych (kukurydza i soja) – oczekiwany jest dość silny wzrost globalnej podaży. Stany zapasów mogą się poprawiać. Ponadto wysokie ceny zbóż są motywacją dla rolników do zwiększania zasiewów. Areał będzie rósł i podaż też, choć wiele zależeć będzie od pogody – mówił ekspert Banku Pekao SA.

Jego zdaniem dużo zależeć będzie także od sytuacji na rynku wieprzowiny w Chinach. - Nadpodaż na rynku powoduje spadki cen świń. Wzrost cen pasz powoduje także mniejszą opłacalność hodowli, które skutkuje korektą pogłowia. To może zwiastować zmniejszenie się popytu Chin na rośliny paszowe, który w ostatnich latach był czynnikiem mocno wpływającym na sytuację na rynku. Rynek spodziewa się takiego scenariusza – dodaje Paweł Kowalski.

A jak będzie wyglądała sytuacja na rynku zbóż w dłuższym horyzoncie czasowym – dalej niż za 2-3 lata?

Rośnie zapotrzebowanie na żywność

- Mamy coraz więcej ludności, a te wzrosty demograficzne przypadają głównie na regiony, które nie są samowystarczalne na rynku zbóż. Społeczeństwa tych regionów stać na coraz więcej żywności lepszej jakości, w tym mięsa. To powoduje rosnące wykorzystywanie pasz wysokobiałkowych. Zapotrzebowanie na żywność będzie więc rosło – mówi ekspert.

Podkreśla także, że w najbliższym 20-leciu nastąpi także poprawa kultury rolnictwa, ale zmienia nam się klimat – wyższa temperatura i wzrost poziomu wód (topnieją lodowce). Pogoda też staje się coraz bardziej nieprzewidywalna (ulewy, susze, mrozy). To powoduje zmienność produkcji w okresach krótkich.

Na podaż żywności na rynkach światowych może także wpływać polityka klimatyczna krajów rozwiniętych, np. Europejski Zielony ład. - Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin i nawozów spowoduje, że rolnictwu trudno będzie podnosić wydajność. A zapotrzebowanie na zboża i ograniczona podaż będą skutkowały rosnącymi cenami – dodaje Paweł Kowalski.

