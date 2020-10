16 października obchodzimy Światowy Dzień Chleba

Jak mówi Bartłomiej Rychcik, prezes Enata Bread, chociaż w raportach mówi się o spadku spożycia pieczywa, to koncepty piekarnicze i sklepy specjalistyczne rozwijają się bardzo dynamicznie.

Konsumenci szukają uczciwie zrobionych chlebów, z dobrych mąk, bez sztucznych składników i bez barwinków.

-Świadomość klientów jest coraz większa. Pytają o skład. Markety i, niektóre piekarnie popsuły trochę rynek, np. obniżając ceny poniżej progu rentowności przez co piekarze zmuszeni byli do korzystania z półśrodków chemicznych czy koloryzowania chlebów. Supermarkety biły się na ceny. I wymusiły na piekarzach duże obniżki, co odbiło się na jakości pieczywa - tłumaczy prezes Enata Bread.

Wbrew pozorom młodych ludzi ciągnie też do zawodu piekarza. Dotyczy to zwłaszcza szefów kuchni i restauratorów, którzy odnajdują się w piekarnictwie. Bawią się tym. Mają w sobie dużo kreatywności.

