25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu. Z tej okazji o innowacjach na rynku makaronu rozmawiamy z Dominikiem Polakiem, prezesem Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK i członkiem Polskiej Izby Makaronu oraz z dr hab. inż. Aldoną Sobotą, kierownikiem Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu. / fot. PAP

Innowacje na rynku makaronu

Jakie innowacyjne rozwiązania pojawiły się w ostatnim czasie w produkcji makaronów?

Dominik Polak: Producenci makaronów stale poszukują możliwości ulepszenia lub dopasowania swoich produktów do potrzeb konsumentów. Z jednej strony starają się jak najbardziej zbliżyć do tradycyjnego domowego makaronu, dodając kurze jaja z wolnego wybiegu i odwzorowując kształt ręcznie krojonego ciasta. Z drugiej strony dostarczają produkty prozdrowotne, wspierające w procesie leczenia czy dbania o zdrowie. Producenci żywności dostrzegają, jak wielkie znaczenie ma dieta w przypadku chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca czy otyłość. Ta pierwsza dotyka już niemal co 10-tego Polaka, a w Europie choruje na nią 60 mln dorosłych osób.

Aldona Sobota: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych konsumentów, producenci poszukują nowych rozwiązań produktowych. Na rynku pojawiają się makarony o podwyższonej wartości żywieniowej, cechujące się zwiększoną zawartością błonnika pokarmowego, białka, wzbogacone dodatkiem witamin, elementów mineralnych, kwasów omega 3. Producenci coraz częściej sięgają po niekonwencjonalne surowce w tym mąki ze zbóż niechlebowych (owsa, jęczmienia, prosa), zbóż pradawnych (orkiszu, płaskurki, samopszy), pseudozbóż (amarantusa, gryki) lub nasion roślin strączkowych (soczewicy, ciecierzycy, grochu).

Widoczny jest wzrost zainteresowania żywnością funkcjonalną, co sprawia, że na rynek wprowadzane są innowacyjne produkty, które cechują się nie tylko wysoką wartością odżywczą, ale spożywane w zwyczajowych porcjach wykazują ukierunkowane działanie prozdrowotne. Przykładem może być wdrożony w ostatnim czasie przez Wytwórnię Makaronu Domowego Pol-Mak S.A. makaron o niskim indeksie glikemicznym. Produkt jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania i potrzeby konsumentów, w szczególności diabetyków oraz osób zmagających się z nadwagą i otyłością. Wyglądem i smakiem przypomina tradycyjny makaron pszenny, lecz jego przewagą jest bardzo niski indeks (IG=38) i ładunek glikemiczny (ŁG<10). W recepturze produktu znajdują się semolina durum, mąka łubinowa, beta-glukany pochodzące z owsa oraz gluten witalny. Makaron jest wynikiem współpracy makaroniarni Polmak z pracownikami Zakładu Inżynierii i Technologii Zbóż UP w Lublinie.

Rośnie produkcja i spożycie makaronu w Polsce

W jaki sposób wprowadzane innowacje przekładają się na rozwój branży makaronowej?

Dominik Polak: Wprowadzanie produktów rozwiązujących problemy osób wykluczonych z powodu choroby ze spożywania danego produktu poszerza grupę odbiorców o nowych konsumentów. Rynek spożywczy zmienia się cały czas i tak samo wygląda to w naszej branży. Firmy produkcyjne rozwijają się w niesamowitym tempie i podążają za trendami żywnościowymi, dążąc do wprowadzenia na rynek nowości.

Aldona Sobota: Innowacje stymulują rozwój branży makaronowej. Nowe produkty uzupełniają i poszerzają ofertę makaronów dostępnych na półkach sklepowych. Dzięki temu każdy klient jest w stanie znaleźć odpowiedni produkt, spełniający jego oczekiwania kulinarne, żywieniowe i preferencje smakowe. Coraz większe możliwości wyboru, zarówno w segmencie produktów typu krajanka, jak również w segmencie wyrobów tłoczonych, sprawiają, że konsumenci chętniej sięgają po makarony, co przekłada się na wzrost wielkości spożycia i produkcji makaronu w Polsce.

Rozwój branży makaronowej w Polsce

Jak zastosowane innowacje przekładają się na rozwój producentów makaronów?

Dominik Polak: W makaroniarni Polmak stworzyliśmy makaron dostosowany do potrzeb diabetyków i innych chorób opierających dietę na produktach o niskim indeksie glikemicznym. Polmak „Niski Indeks Glikemiczny” to makaron, który smakuje i wygląda jak tradycyjny pszenny makaron, ale jego IG wynosi 38, czyli tyle samo co ugotowana marchew czy jabłko. Według tabel Michaela Montignaca makaron z białej mąki ma wysoki IG 70.

Aldona Sobota: Wprowadzanie na rynek nowych produktów wiąże się z poszerzeniem oferty rynkowej i wzrostem konkurencyjności firm. W latach 2014-2020 wiele firm branży makaronowej pozyskało dotacje z Funduszy Europejskich na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych (B+R) oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Uzyskane środki unijne pozwoliły nie tylko na opracowanie nowych produktów i technologii, ale również na doposażenie przedsiębiorstw, zakup nowych maszyn lub całych linii produkcyjnych. To wzmocniło wielu małych i średnich producentów makaronów, a w konsekwencji przyczyniło się do rozwoju branży makaronowej w Polsce.

Jakie korzyści płynną z tego dla konsumentów?

Dominik Polak: Makaron to produkt, który zyskał już wiele lat temu zaufanie polskich konsumentów. Wiemy z badań przeprowadzonych na grupach docelowych, że to czego najbardziej nie chcą diabetycy, to przypominanie im o chorobie. Chcą kupować i jeść to, co wszyscy inni, a nie pełnoziarniste czy strączkowe zamienniki tradycyjnego makaronu. Chcieliby nie musieć gotować makaronu dzień wcześniej, chłodzić go i odgrzewać, by obniżyć poziom indeksu glikemicznego. Chcą normalności!

Główną korzyścią jest poszerzenie oferty rynkowej. Dzięki innowacyjnym produktom możliwe jest zaspokojenie potrzeb coraz bardziej wymagających i świadomych konsumentów. Wzrost konkurencji na rynku skłania producentów do podnoszenia jakości wyrobów, na czym w konsekwencji zyskują konsumenci.

***

25 października obchodzony jest Światowy Dzień Makaronu. 22 lata temu ustanowiło go 40 producentów z całego świata, aby pokazać, że to niezwykle ważny składnik naszego codziennego jedzenia. Święto to możemy celebrować dzięki World Pasta Congress, który odbył się w 1995 roku w Rzymie. Światowy Dzień Makaronu to nie tylko święto tego popularnego składnika, ale przede wszystkim stylu życia, radości i wspólnego bycia przy stole.