25 października świętujemy Światowy Dzień Makaronu. O makaronach w codziennej diecie, które powinniśmy wybierać, żeby były najlepsze dla naszego zdrowia i jak często możemy je jeść, rozmawiamy z dr hab. Ewą Lange, Kierownikiem Katedry Dietetyki w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

25 października świętujemy Światowy Dzień Makaronu. / fot. PAP/Konrad Kalbarczyk

Które rodzaje makaronów są najczęściej wybierane przez konsumentów?

Coraz większą popularnością cieszy się „kuchnia włoska”, czy model diety śródziemnomorskiej, dlatego na naszych stołach, szczególnie wśród osób młodszych, goszczą makarony, szczególnie te wykorzystywane do przygotowywania spaghetti. W dalszym ciągu popularny jest makaron będący dodatkiem do tradycyjnych polskich zup. Jednak konsumenci coraz częściej sięgają również po makarony, które mogą stanowić dobry dodatek do różnego typu zapiekanek czy sałatek.

Wśród makaronów stanowiących dodatek do drugich dań wybierane są też makarony przygotowywane na bazie mąk razowych czy z dodatkami funkcjonalnymi takimi jak błonnik pokarmowy. Sprzyja temu coraz lepszy smak tego rodzaju makaronów i konsystencja nie odbiegająca od tradycyjnych produktów. Dodatkowo coraz większe grono konsumentów zwraca uwagę na skład i informacje żywieniowe.

Co jest kluczowe przy wyborze makaronu?

Wybierając makaron warto zwrócić uwagę na skład surowcowy. Składniki wymienione na początku listy składu surowcowego znajdują się w produkcie w największej ilości. Tu warto zwrócić uwagę na stopień przemiału mąki użytej do produkcji makaronu. Mąka mniej oczyszczona zawiera nie tylko więcej błonnika pokarmowego, ale i składników mineralnych oraz witamin. Wartość odżywczą makaronu wzbogaca też dodatek innych niż pszenna mąk np. mąki gryczanej, jaglanej czy żytniej, które zwykle są też mniej przetworzone (oczyszczone).

Warto też zwrócić uwagę na informacje żywieniową, czyli podstawą wartość odżywczą wybieranego makaronu. Oczywiście podstawową informacją jest wartość energetyczna, która pozwoli nam dobrze oszacować energetyczność przygotowywanego dania (pamiętajmy, że makaron jest zwykle podstawą lub dodatkiem, jak w zupach, do naszych dań więc ich wartość odżywcza zależy też od pozostałych składników!). Zwykle makarony nie zawierają zbyt dużo tłuszczu, ale są dość dobrym źródłem białka roślinnego (zawiera go około 10-13%). Zastosowanie mąki o mniejszym stopniu przemiału i / lub dodatek innych mniej przetworzonych mak, czy innych surowców roślinnych zwiększać może zawartość błonnika pokarmowego, składników mineralnych (miedź, żelazo, cynk) i witamin (głównie witamin z grupy B).

Osoby, które musza stosować diety eliminacyjne powinny zwrócić również uwagę na udział w składzie surowcowym składników, które mogą powodować u nich objawy nieprawidłowych reakcji pokarmowych np. jajek. Dla osób, które muszą pozostawać na diecie bezglutenowej m.in. osób z celiakią czy alergią na białka zbóż glutenowych, oferowane są makarony bezglutenowe bazujące na mące kukurydzianej i ryżowej.

Trendy na rynku makaronów

Wspomnieliśmy o mące, na rynku pojawia się coraz więcej makaronów przygotowanych z innych mąk niż pszenna jak np. makarony przygotowane z roślin strączkowych. Z czego to wynika? Jak to jest odbierane przez rynek i konsumentów?

Coraz więcej makaronów zawiera dodatek innych roślin, bogatych w błonnik pokarmowy, składniki mineralne i witaminy, a niektóre z nich też w wielonienasycone kwasy tłuszczowe np. przetworów z soi, czy innych roślin strączkowych, orzechów, migdałów, nasion amarantusa czy lnu. takie produkty nie tylko urozmaicają wybór tej grupy na rynku, ale zwiększając wartość odżywczą makaronów, wychodzi naprzeciw nie tylko zaleceniom prawidłowego żywienia, ale i oczekiwaniom wielu konsumentów, którym zależy na „zdrowym stylu życia”.

Do tej grupy konsumentów należą przede wszystkim młodzi dorośli, w tym szczególnie kobiety. Częściej po tego typu makarony sięgają osoby ograniczające spożycie mięsa i jego przetworów diecie, choć coraz więcej nieco starszych osób, które musza z powodów zdrowotnych ograniczyć w diecie spożycie węglowodanów łatwo przyswajalnych (np. osoby z cukrzycą, osoby z nadmierną masą ciała) też korzysta z tego typu produktów.

Makarony na co dzień. Które jeść i jak często?

Jakie makarony powinniśmy wybierać na co dzień, żeby były najlepsze dla naszego zdrowia i jak często możemy je jeść?

Makarony są jednym z możliwych do zastosowania w różnego typu potrawach dodatków skrobiowych. Warto wybierać te makarony, które bazują na mniej przetworzonych mąkach i / lub zawierają dodatki zwiększające ich wartość odżywczą (zawartość błonnika pokarmowego, składników mineralnych i witamin, czy innych składników bioaktywnych). Tą grupę makaronów możemy nazwać makaronami funkcjonalnymi, czyli takimi, które wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu.

Większa zawartość błonnika poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego, a mniejszy udział węglowodanów przyswajalnych poprawia stężenie glukozy po ich spożyciu, zmniejszając indeks glikemiczny produktu. Mniejszy indeks glikemiczny to nie tylko mniejsza glikemia i insulinemia poposiłkowa, ale także dłużej trwające po posiłku uczucie sytości. Indeks glikemiczny makaronu poprawia też dodatek do nich roślin strączkowych, warzyw, nasion, orzechów i ugotowanie ich al. dente.

Standardowy udział dodatków skrobiowych takich jak makron w dziennej racji pokarmowej to około 60-100g (po ugotowaniu), oczywiście dla urozmaicenia w dłuższym okresie czasu warto spożywać go wymiennie z np. grubymi kaszami czy płatkami zbożowymi.

Dziękuję za rozmowę.