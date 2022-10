7 milionów makaronów dostarczyło Glovo w ciągu ostatnich 12 miesięcy na całym świecie, w tym prawie 1 milion w Polsce. Według Glovo najczęściej wybieranym makaronem na świecie jest Spaghetti Carbonara - stanowi 15% wszystkich zamówień. Z kolei w Polsce wygrywa Bolognese, których zamówiono ponad 100 000.

Makaron, który pokochał cały świat, 25 października obchodzi swoje święto. / fot. materiały prasowe

Z Bliskiego Wschodu do Europy. Jaka jest historia makaronu?

Makaron, który pokochał cały świat, 25 października obchodzi swoje święto. W błędzie są jednak Ci, którzy korzeni makaronu upatrują w słonecznej Italii. Jak się okazuje z badań archeologicznych, historia popularnego dania sięga cztery tysiące lat wstecz i przenosi nas do odległych Chin. Makaron na Dalekim Wschodzie do dziś przygotowywany jest przede wszystkim z mąki ryżowej. W innej odsłonie, danie wyrabiane z pszenicy durum, spopularyzowali na całym świecie Włosi i to właśnie im przypisuje się pierwszeństwo w zbieraniu laur za wyjątkowy smak pasty.

Mieszkańcy Italii zaproponowali wiele opcji jej przygotowania, opierając przepisy na dodatkach, m.in. sosach. Różnorodne połączenia podbiły kubki smakowe mieszkańców całego świata, którzy chętnie odtwarzają pastę w swoich domach. Danie to nie wymaga specjalistycznej wiedzy, czy dostępu do urozmaiconych produktów. Obecnie jednak, duża liczba codziennych obowiązków powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na zamówienie makaronu online.

Polacy uwielbiają makaron prawie tak jak Włosi

Glovo globalnie zrealizowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy 7 mln dostaw makaronu, z czego w Polsce liczba ta wyniosła ponad 900 tys. Co ciekawe, spośród wszystkich użytkowników platformy delivery, Polacy uwielbiają makaron prawie tak jak Włosi, plasując się na czwartej pozycji pod względem konsumpcji (12,8% wszystkich zamówień w Glovo). Podium należy kolejno do mieszkańców Hiszpanii (24%), Rumunii (18,5%) i Włoch (16%). Pasta jedzona jest w wielu wariantach smakowych.

Które rodzaje makaronów są najbardziej popularne?

Najbardziej popularne na świecie pozostają: długie i cienkie Spaghetti, rurki Macaroni, zapiekana Lasagne, pierożki Ravioli i wstążki Tagiatelle. Polacy najchętniej korzystają z przepisów na makaron Bolognese, z kurczakiem, Carbonara i wege. Polak okazał się także użytkownikiem Glovo, który w ciągu 12 miesięcy zamówił największą liczbę makaronów - 1 157!