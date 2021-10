Światowy Dzień Makaronu. Polacy zjadają ok. 5 kg makaronu rocznie

25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu. World Pasta Day został ustanowiony w 1995 r. Od tamtej pory jest obchodzone międzynarodowe święto makaronu.

25-10-2021

25 października obchodzimy Światowy Dzień Makaronu / fot. unsplash

93% Polaków przyznaje, że jada dania z nim przynajmniej raz na 2 tygodnie, a 55% robi to raz w tygodniu lub częściej. Przeciętnie mieszkaniec naszego kraju zjada ok. 5 kg makaronu rocznie.

Z kolei przeciętny Włoch zjada rocznie średnio aż ok. 28 kg makaronu na osobę. Tym samym Włosi pozostawiają daleko w tyle zajmujących drugie miejsce Wenezuelczyków (ok. 13 kg/rocznie/na osobę) oraz Tunezyjczyków (niecałe 12 kg/rocznie/na osobę). Z kolei Polacy – ze średnim spożyciem niecałych ok. 5 kg rocznie na osobę plasują się w rankingu na 19 miejscu.

Makaron w pandemii

Według analiz Nielsena w marcu 2020, gdy gromadnie ruszyliśmy do sklepów, by przygotować się do życia w kwarantannie, wolumen sprzedaży makaronu wzrósł o 68,5% w porównaniu do marca 2019. W pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce sprzedano 58,9 tys. ton makaronu, z czego tylko w marcu prawie połowę tej liczby. Także dane GUS wskazują duży wzrost sprzedaży i produkcję makaronu w początkowym okresie pandemii koronawirusa. Według badań GUS produkcja makaronu w marcu 2020 r. wyniosła 22,6 tys. ton wobec 14,6 tys. ton w marcu 2019 r. Jest to wzrost o 55 proc. Makaron należał do produktów, które zanotowały w marcu 2020 największe wzrosty produkcji w ujęciu rdr spośród wszystkich artykułów spożywczych.

Obecnie sprzedaż makaronów wróciła do tej sprzed pandemii. Natomiast bolączką dla producentów makaronów jak i samych konsumentów stały się coraz wyższe ceny surowców i gotowych produktów. Przez rosnącą inflację rosną ceny żywności, w tym makaronów.

Makaronowe trendy

Rosnąca wiedza konsumentów na temat zdrowego odżywiania oraz zainteresowanie gotowaniem w domu przełożyła się na wybory nie tylko poszczególnych rodzajów makaronów pod kątem kształtów, ale także składu i jakości konkretnych produktów.

– Makaron sam w sobie jest produktem z grupy produktów podstawowych. Stanowi on główną bazę do przygotowania zup i obiadów. Nie należy zapominać jednak, że grupa konsumentów naszych produktów jest bardzo zróżnicowana. Prawie połowa naszej produkcji są to produkty z grupy premium. Jeżeli chodzi o produkty wysokiej jakości, to uważam, że ich konsumpcja będzie rosła, bo klient jest coraz bardziej wymagający i poszukujący. Klienci lubią przeczytać etykietę i skład. Szukają produktów naturalnych, które zostały wyprodukowane w zgodzie z naturą, nie ma w nich sztucznych dodatków, powstały zgodnie z ideą ochrony klimatu – powiedział Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie.

– Obserwacja trendów żywieniowych w Polsce i w Europie przekonuje nas, że dieta oparta o białko roślinne jest dietą przyszłości. Już teraz w Polsce i na świecie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, można zauważyć zainteresowanie dietą roślinną, coraz więcej młodych ludzi ceni sobie wege burgera. Aktualnie rozwijamy takie produkty jak np. makarony wysokobiałkowe, makarony strączkowe, makarony z dodatkami roślinnymi o funkcjach prozdrowotnych i organoleptycznych oraz z różnych mieszanek mąk – dodał.

