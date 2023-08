Miłośnicy spaghetti muszą przygotować się na płacenie jeszcze wyższych cen za swoje ulubione dania, ponieważ susza w Kanadzie i zła pogoda w Europie niszczą zbiory pszenicy durum i ograniczają dostawy dla młynarzy i firm spożywczych.

Wysokie ceny makaronów jeszcze wzrosną; fot. shutterstock.com / OfTheVillage

Susza zniszczyła zbiory rolników z Kanady, będącej największym eksporterem durum.

Nielsen: detaliczne ceny makaronu wzrosły w tym roku o około 12% w Europie i 8% w Stanach Zjednoczonych.

Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje, że światowa produkcja durum w sezonie 2023/24 będzie najniższa od 22 lat, co spowoduje, że światowe zapasy będą najniższe od trzech dekad.

Turcja okazała się niespodziewanym eksporterem durum. Ceny znów wzrosną jak skończą się tam zapasy.

"Nie będzie wystarczającej ilości durum, aby zaopatrzyć cały świat na normalnym poziomie popytu". Czy firmy zaczną produkować makarony z pszenicy "miękkiej".

Ceny makaronów poszły w górę

W maju rząd Włoch zwołał spotkanie kryzysowe, ponieważ ceny podstawowych artykułów żywnościowych wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z krajową stopą inflacji. Ponieważ światowa produkcja pszenicy durum osiągnęła najniższy poziom od 22 lat, słynni włoscy producenci makaronów musieli zwrócić się po główny składnik do nietypowych dostawców, takich jak Turcja.

W Toronto firma Continental Noodles wiedziała, że ​​są kłopoty, gdy cena 20-kilogramowego worka mąki z semoliny mielonej z durum wzrosła o 24% w ciągu kilku tygodni lipca do 26 dolarów kanadyjskich (19,15 dolarów) - pisze Reuters.

Kanada największym eksporterem durum

Jeden z właścicieli Continental, Vincent Liberatore, obawia się, że ceny wzrosną jeszcze bardziej teraz, gdy susza zniszczyła zbiory rolników z Kanady, będącej największym eksporterem durum (odpowiada za około połowę światowego handlu).

Według firmy badawczej Nielsen, detaliczne ceny makaronu wzrosły w tym roku o około 12% w Europie i 8% w Stanach Zjednoczonych. Ceny innego podstawowego artykułu, ryżu, również poszybowały w górę w związku z ograniczeniami eksportu w Indiach.

Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje, że światowa produkcja durum w sezonie 2023/24 będzie najniższa od 22 lat, co spowoduje, że światowe zapasy będą najniższe od trzech dekad.

Oczekuje się, że Stany Zjednoczone zbiorą mniejsze plony ze względu na suszę, która ograniczyła także produkcję w Hiszpanii, a trudne warunki pogodowe spowodowały mieszaną jakość ziarna we Włoszech i Francji - podaje agencja Reuters.

Pogarszające się dostawy spowodowały, że na początku sierpnia benchmark cen kontraktów terminowych Euronext osiągnął najwyższy poziom od sześciu miesięcy. Gwałtowny wzrost zmusił głównego importera Algierię do anulowania przetargu na durum na początku sierpnia.

Turcja eksporterem pszenicy durum

We Włoszech, które opierają się na imporcie w celu uzupełnienia krajowych upraw, niektóre firmy zwracają się w stronę nowych źródeł dostaw. Turcja okazała się niespodziewanym eksporterem durum - zaznacza Reuters.

Szacunki rynkowe wskazują, że sprzedaż eksportowa tureckiego durum w tym sezonie wyniesie 300 000 ton, z czego większość trafi do Włoch. Powszechnie oczekuje się, że eksport tego kraju osiągnie poziom 500 000 ton, a być może nawet 1 milion, w zależności od rządowych zezwoleń eksportowych.

Turecki eksport obniżył ceny durum w regionie Morza Śródziemnego i Ameryki Północnej, ale wzrost powinien nastąpić znowu, gdy w Turcji skończą się zapasy za miesiąc lub dwa - powiedział Reutersowi Philip Werle, partner w hiszpańskiej firmie Northstar Brokerage.

Jak wynika z danych UE, krótkoterminowa ulga w dostawach nadeszła także z Rosji, która od lipca wysłała do Unii Europejskiej ponad 100 000 ton.

Makaron nie tylko z pszenicy durum

Firma Consultancy Strategie Grains twierdzi, że producenci makaronów mogliby zastosować więcej pszenicy miękkiej, jeśli pozwalają na to przepisy. Z durum, najtwardszej pszenicy, wytwarza się makaron o cenionej twardej konsystencji "al dente", w przeciwieństwie do pszenicy miękkiej. W Afryce Północnej durum wykorzystuje się także do produkcji kuskusu.

"Nie będzie wystarczającej ilości durum, aby zaopatrzyć cały świat na normalnym poziomie popytu" - stwierdziła analityk Strategie Grains, Severine Omnes-Maisons na łamach Reutersa.

W międzyczasie Vincenzo Martinelli, prezes sekcji durum włoskiego stowarzyszenia młynarzy Italmopa, nerwowo oczekuje na wyniki kanadyjskich zbiorów.

"Bez Kanady ceny tylko wzrosną" - powiedział.