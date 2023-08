W drugim odcinku FoodTechTalks Bartek Rak, współzałożyciel Rebread, opowiada o innowacyjnych produktach na bazie czerstwego pieczywa, pleśni koji, współpracy z dużym biznesem oraz modelu sprzedaży know how.

Zapraszamy na nowy cykl podcastów FoodTechTalks serwisu portalspozywczy.pl

Rebread: Początki i okowita z czerstwego chleba

Rebread od dwóch lat wdraża ideę ratowania czerstwego pieczywa i ponownego wykorzystania go w branży spożywczej. Jednym z pierwszych "chlebowych" produktów start-upu była okowita.

– Historycznie zasłynęliśmy tym, że zrobiliśmy okowitę z czerstwego pieczywa. Wódka, która powstała z czerstwego chleba rozgrzała wyobraźnię, ale w pewnym momencie zrozumieliśmy, że chcemy bardziej być jednak podmiotem impaktowym niż typowo produkcyjnym i trochę kierunek alkoholowy odłożyliśmy na bok. Teraz skupiamy się głównie na tworzeniu nowych produktów żywnościowych, bardzo przyszłościowych pod kątem wzrastającej liczby ludności czy tego, że będziemy mieli ograniczony dostęp do rynku zbóż – mówi Bartek Rak.

Grupa spółek ma dość złożoną strukturę: od spółki, która wdraża lokalnie know how, po spółkę, która odpowiada za licencjonowanie tego, co zostało już opracowane i za promocję na świecie.

Obecnie Rebread pracuje przede wszystkim nad produkcją i komercjalizacją napojów (kwasu chlebowego, breadbuchy i nowego napoju probiotycznego) oraz nad wykorzystaniem jadalnych pleśni.

Rebread: Kwas chlebowy i napój probiotyczny

Rebread zamierza m.in. odświeżyć wizerunek kwasu chlebowego, tak by powtórzył on sukces rynkowy kombuchy. Napój jest już dostępny lokalnie w Krakowie w jednej z sieci. Start-up pracuje też razem z Żabką nad innowacyjnym napojem probiotycznym.

– Młode pokolenia już nie mają żadnych skojarzeń z kwasem chlebowym, a starsze zwykle mają skojarzenie, że był to słodki ulepek sprzedawany w brązowych butelkach, zwykle stojących gdzieś na dolnej półce. Ten wizerunek na pewno trzeba odświeżyć. Pracujemy też nad czymś bardzo innowacyjnym, nad napojem probiotycznym, który będzie powstał poprzez wykorzystanie bakterii mlekowych. Oba te kierunki rozwijamy wspólnie z Żabką – zdradza współzałożyciel Rebread.

Projekt bierze udział w pilotażowej edycji programu akceleracyjnego Akces NCBR.

– Staramy się jeszcze ściągnąć do tego projektu dużego dostawcę, jedną z największych piekarni w Polsce (Inter Europol), tak żeby mieć z jednej strony duży podmiot handlowy, a z drugiej strony dostawcę surowca – dodaje.

Rebread: Koji powder

Kolejny duży obszar, nad którym pracuje Rebread, to pleśń koji.

– To jest chyba największe odkrycie, jakiego do tej pory dokonaliśmy. Zaczęliśmy hodować pleśni jadalne koji na naszym uratowanym pieczywie. Z tego, co wiem, jesteśmy jedynym podmiotem na świecie, który do tej pory to przeprowadził. Doszliśmy do produktu B2B, który ma postać sypką – tłumaczy Bartek Rak.

Z koji powder (czyli sproszkowaną pleśnią, która wcześniej wzrosła na niewykorzystanym pieczywie) Rebred pracuje m.in. w ramach akceleratora BIND 4.0 w Hiszpanii nad zamiennikami owoców morza i dodatkiem probiotycznym do wypieku pieczywa.

Te tematy oraz dużo więcej w podcaście FoodTechTalks#2 Rebread i czerstwe pieczywo. Zapraszamy do odsłuchania całości!

Zachęcamy również do wysłuchania FoodTechTalks#1 EcoBean i kawowe fusy