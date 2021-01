Sys zapowiada debiuty w nowych kategoriach

Małgorzata Krześniak wskazuje, że Polacy, zmęczeni gotowaniem w dobie pandemii, chętniej sięgali po półprodukty lub dania do szybkiego przygotowania, co do których jakości i składu mieli zaufanie.

- W sklepach stacjonarnych zanotowaliśmy ponad 25-procentowy wzrost sprzedaży zup r/r. W badaniu, które przeprowadziliśmy, ponad 38% klientów zadeklarowało, że korzysta z półproduktów lub produktów gotowych także podczas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Miało to pokrycie w wynikach sprzedaży świątecznej linii produktów marki Dania Babci Zosi, która wyprzedała się jeszcze w listopadzie, zmuszając nas do intensyfikacji produkcji. Klienci w naszych badaniach deklarowali też wzrost zaufania do produktów lokalnych producentów i znanych marek. Oczywiście bardzo mocno rozwinęliśmy kanał e-commerce: świetne wyniki zanotowali nasi kluczowi odbiorcy. Także w naszym sklepie online zwiększyła się liczba zamówień i wartość koszyka. Wzrost wartości sprzedaży w naszym kanale wyniósł ponad 78% r/r, co uważamy za duży sukces - dodała.

Brand Manager w firmie SYS przyznaje, że rok 2021 będzie dla firmy pełen wyzwań i ambitnych celów.

- Rozpoczynamy go debiutem nowego produktu w Lidlu oraz ogólnopolską akcją in&out w sieci Kaufland. W planach mamy powiększenie zespołu sprzedaży i kontynuację intensywnego rozwoju działu R&D. Jednym z naszych głównych celów jest rozbudowa portfolio i wprowadzenie na rynek kompletnych gam produktów w zupełnie nowych dla nas kategoriach. Premierę w tym roku na pewno będą miały dwie rozbudowane linie produktowe. Jesteśmy także w trakcie rebrandingu marki Dania Babci Zosi, którego efekty powinny być widoczne po pierwszym kwartale 2021. Planujemy także intensywny rozwój sprzedaży online i jeszcze większe otwarcie na rynki zagraniczne - podsumowała.