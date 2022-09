Sytuacja na rynku wypieków jest trudna. Niepewna, niestabilna i kapryśna

Po latach rozwoju branża wypieków ponownie wpadła w zastój i stagnację. Sytuacja na rynku wypieków jest trudna. Powodem rosnąca inflacja, wojna w Ukrainie, wzrost cen surowców czy drakońska podwyżka opłat za energię - mówi Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET.

Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET przyznaje, że po latach rozwoju branża wypieków ponownie wpadła w zastój i stagnację/ fot. Linkedin

Trudna sytuacja na rynku wypieków

- Pieczywo drożeje od miesięcy, tylko w maju i czerwcu od 25 do nawet 30 proc., co w połączeniu z wszechobecną drożyzną prowadzi klientów do tańszych sklepów sieciowych. Uderza to w bezpośredni sposób w piekarnie, które po latach wychodzenia z kryzysu, ponownie popadły w stagnację - wylicza Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET.

Po latach rozwoju branża wypieków ponownie wpadła w zastój i stagnację. Od miesięcy branża alarmuje o gwałtownych, kilkudziesięcioprocentowych wzrostach cen za energię czy surowców bazowych.

- Zmiany na rynku już widać, co znajduje swoje potwierdzenie w twardych danych liczbowych Dun & Bradstreet. Rynek nowopowstałych piekarni i ciastkarni mocno wyhamował. W pierwszych sześciu miesiącach br. rynek wypieków mierzony liczbą nowo powstałych piekarni wzrósł zaledwie 0,2 proc. Polacy w pierwszych dwóch kwartałach zarejestrowali zaledwie 106 nowych podmiotów, jednocześnie wykreślając 99 - dodaje Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET.

Dodatkowo z danych wynika, że w 2022 roku zawieszono działalność 56 piekarni, a w całym 2021 zawieszono ich 101. To prowadzi do wniosku, że dzisiaj już nie mówimy o spowolnieniu a poważnym zastoju. Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku będziemy obserwowali odwrócenie wieloletniego wzrostowego trendu i spadek liczby nowo powstałych piekarni w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W najlepszym wypadku liczby nie spadną poniżej zera. To pierwsza taka sytuacja od 2016 roku, kiedy notowano najniższą liczbę piekarni w Polsce. Trudno się dziwić zmianom na rynku przy tak rosnących cenach.

Ceny chleba 2022. Piekarze wyjaśniają jak rosną im koszty

Ceny pieczywa - droższy chleb i bułki

- W ujęciu rocznym chleb zdrożał o 30 proc. Najbardziej podwyżki widać jednak po cenach bułek, które zdrożały o połowę. Wedle pesymistycznych prognoz pod koniec 2022 roku cena pszennego chleba może sięgnąć 10 złotych za bochenek, kajzerki powyżej złotówki. Drożyzna prowadzi klientów do tańszych sklepów dyskontowych, które z racji skali prowadzenia działalności oferują niższe ceny. Zdaniem branży sprzedaż pieczywa w sieciach handlowych w ostatnim półroczu wzrosła o 25 do nawet 30 proc. Głównie najtańszego, podstawowego, tradycyjnego. To w oczywisty sposób wpędza małe piekarnie rzemieślnicze w poważne tarapaty, które w chwili obecnej przegrywają nierówną walkę z tanim, mrożonym pieczywem z dyskontu - mówi Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET.

