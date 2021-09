Sytuacja na rynku zbóż coraz bardziej napięta

Ceny zbóż, zwłaszcza pszenicy, są dużo wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - informuje farmer.pl.

- Coraz bardziej napięty globalny bilans pszenicy w bieżącym sezonie 2021/2022, widoczny także w ostatniej prognozie Międzynarodowej Rady Zbożowej IGC, stanowił wsparcie cen tego zboża w końcu tygodnia. Przypomnę, że IGC zmniejszyła wcześniejszą prognozę zbiorów w USA, a także w Rosji i Kanadzie. W sierpniowej prognozie, IGC skorygowała przewidywania produkcji pszenicy ogółem w USA o 1,3 mln ton do 46,2 mln ton wobec 49,7 mln ton zebranych w sezonie poprzednim, a w Kanadzie o 4,0 mln ton do 24,5 mln ton wobec 35,2 mln ton osiągniętych sezon wcześniej. Ocena zbiorów Rosji została zmniejszona przez IGC o 6,0 mln ton do 75,0 mln ton (85,4 mln ton w sezonie poprzednim). Jednocześnie z danych przedstawionych przez Komisję Europejską (26.08) wynika, że również zbiory pszenicy na Ukrainie zostały skorygowane do poziomu 30,5 mln ton z wcześniej prognozowanych, przez amerykańskie ministerstwo rolnictwa USDA, rekordowych zbiorów mających wynieść 33 mln ton – mówi serwisowi farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Jak dodaje, korekty globalnych zbiorów pszenicy w bieżącym sezonie 2021/2022, w tym głównie w Rosji, Kanadzie i USA, a także niesłabnące obawy o wielkość podaży pszenicy konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża w UE stanowią wsparcie cen pszenicy na giełdzie paryskiej.

- To między innymi powoduje, że kluczowi importerzy zwracają się ku ziarnu oferowanemu także przez Polskę. Ceny polskiego ziarna zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów ponownie wzrosły w ostatnim tygodniu do rekordowo wysokich poziomów – zaznacza Piątkowska.

W podobnym tonie wypowiada się Mirosław Maciniak, analityk z InfoGrain. - Na światowe giełdy towarowe powrócił optymizm. Globalne bilanse zbóż oraz oleistych wciąż pozostają napięte, stanowiąc wsparcie dla notowań. Po blisko 3-tygodniowej przerwie, rosyjskie ministerstwo rolnictwa opublikowało dane o zaawansowaniu zbiorów i plonach pszenicy. Średni plon z 70% areału o 12% niższy r/r – informuje w newsletterze Marciniak.

I dodaje, że cięcia zbiorów pszenicy nastąpiły też we Francji oraz Niemczech. Mamy coraz niższe prognozy dotyczące produkcji pszenicy w Unii Europejskiej. Również tegoroczne zbiory zbóż w Polsce będą znacząco niższe niż przed rokiem.

